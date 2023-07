<span>Duurzaam Gebouwd weer in vertrouwde handen</span>

Het kennisplatform Duurzaam Gebouwd staat per 12 juli 2023 weer onder leiding van oprichter Wietse Walinga.

Na het startschot van de activiteiten in 2009 heeft Duurzaam Gebouwd veel initiatieven en inzichten rondom de verduurzaming van gebouwen verder gebracht. In 2018 verkocht Walinga het platform aan Acquire Publishing om het na het faillissement begin deze maand weer terug te kopen voor een doorstart.

Wietse Walinga – “Met Duurzaam Gebouwd wil ik terug naar de essentie waarvoor we als platform bestaan. We hebben een missie door een bijdrage te leveren aan een duurzaam gebouwde omgeving. Kortom, we willen impact maken en daarom ook worden we weer activistisch met Duurzaam Gebouwd. En daar horen nieuwe activiteiten en plannen bij. Samen met de experts en partners van Duurzaam Gebouwd gaan we de nieuwe koers en inhoud van Duurzaam Gebouwd bepalen.”

Onno Dwars (Ballast Nedam) – “Met Duurzaam Gebouwd in vertrouwde handen gaat het weer de spil van versnelling van het verduurzamen en veranderen van de gebouwde omgeving vormen. De urgentie is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Te lang stond duurzaam bouwen in het teken van het beperken van de negatieve impact. Eén ding is duidelijk: daar redden we het niet meer mee. Duurzaam Gebouwd moet dan ook een platform voor kennisontwikkeling en verbinding tussen mensen zijn die positieve impact willen maken. Mensen die de wereld mooier en beter willen achterlaten dan ze aantroffen. Duurzaam Gebouwd zal dan weer een platform worden van hoop!”

Yvette Watson (PHI Factory) – “Een krachtige ketensamenwerking is belangrijker dan ooit om de complexe uitdagingen van deze tijd te meesteren. Daarvoor moeten we elkaar kunnen vinden. Om zo belangrijke thema’s als de materialen- en de energietransitie en last but not least de sociale transitie in onze huidige bouweconomie goed aan te sturen. We gaan pas echt versnellen als we de typische belemmerende overtuigingen in de bouwsector, in onze processen, ons gedrag en onze structuren kunnen veranderen! Daar ligt een geweldige opdracht voor Duurzaam Gebouwd. En ja, natuurlijk wil ik de beker van de #duurzame50 overhandigen aan de winnaar van 2023! #benjeerbij?”

Laurens de Lange (TerraTransities) – “Duurzaam Gebouwd is altijd het baken geweest voor hen die verduurzaming een impuls willen geven en elkaar hierin willen uitdagen, inspireren en ontmoeten. Wat gaaf dat dit baken behouden blijft en dit moderne erfgoed een mooie toekomst krijgt met de oorspronkelijke ontwerpers aan het roer!”

Hoofdredacteur Marvin van Kempen

De komende zomerweken gebruikt Walinga om samen met onder andere Wim Kooyman, Laura Calot en Dirk van Gemert te werken aan de doorontwikkeling van Duurzaam Gebouwd. Vanaf 1 september worden de nieuwe plannen gepresenteerd en is Marvin van Kempen als hoofdredacteur het vertrouwde gezicht voor de vele experts en kennis- en marktpartijen.

Momenteel heeft Walinga samen met compagnon Wim Kooyman de leiding over het kennisplatform Smart WorkPlace. Ook brengen ze nieuwe initiatieven als onder andere WeGrow en het Gilde voor Verduurzamers naar de markt. Naast deze activiteiten krijgt Duurzaam Gebouwd haar eigen plek en behoudt daarmee haar inhoudelijk zelfstandige signatuur.

Informatie

Wietse Walinga

Mobiel: 06 21 84 69 06

Mail: wietse@duurzaamgebouwd.nl

Foto: Congres Duurzaam Gebouwd 2018 in Hoofddorp met als thema #VANGASLOS’.