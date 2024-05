Het ontstaan van DuPa 2.0:<span> “</span>Revolutionaire stap in het taxeren van vastgoed<span>“</span>

Duurzaamheid is niet langer een bijzaak in de vastgoedsector - het is een essentiële pijler geworden voor het beoordelen van waarde en risico's. Het verhaal van DuPa 2.0 begon met Reinier Mijsberg, hoofd Taxatieteam ABN AMRO. Reinier onthult hoe hij het initiatief nam om duurzaamheid centraal te stellen in taxatierapporten en hoe hierdoor DuPa 2.0 ontstond.

Reinier's reis begon in 2020, toen een duurzaamheidsparagraaf onder leiding van Dutch Green Building Council werd geïntroduceerd. Hij herinnert zich levendig de eerste vraag van die paragraaf: "Kunnen de ramen open?" Dit eenvoudige criterium stond ver af van zijn visie op duurzaamheid. Vastbesloten om verandering teweeg te brengen, ging Reinier op zoek naar samenwerking binnen de branche. Hij mobiliseerde de tien grootste taxatiekantoren om duurzaamheidsbeoordelingen te herzien en te verbeteren.

Het bleek geen gemakkelijke taak te zijn. Gedurende 2,5 jaar moest Reinier talloze obstakels overwinnen: van financiële uitdagingen tot weerstand binnen de sector. De focus lag destijds vooral op het behalen van energielabel C, terwijl de ambities in die 2,5 jaar werden verlegd naar label A en hoger. Grote kantoren hadden de middelen om verandering te omarmen, terwijl kleinere kantoren worstelden met de vereiste investeringen in tijd en middelen.

Reinier's rol als aanjager was daarom cruciaal. Hij overtuigde belanghebbenden van de noodzaak om te veranderen en pleitte voor een brede acceptatie van DuPa 2.0. Het doel? Een platform creëren dat niet alleen door ABN AMRO, maar door de hele sector zou worden omarmd. "Het heeft te lang geduurd," zegt Reinier, "maar verandering is onvermijdelijk."

Reinier Mijsberg: “De discussie over het belang van duurzaamheid is niet langer een keuze, maar een noodzaak. We zijn al op zee, en de roep is nu om aan boord te komen."

Technologische ondersteuning

DuPa 2.0 omvat een uitgebreide set van 80 nieuwe velden, waaronder klimaatrisico's, die duurzaamheid in kaart brengen op een manier die verder gaat dan oppervlakkige beoordelingen. De invoering ervan ging echter niet zonder slag of stoot: Reinier wijst op de variabele tempo's van taxateurs en de behoefte aan uniformiteit binnen de branche. “Intrinsieke motivatie blijft cruciaal voor een succesvolle adoptie van DuPa 2.0, hoewel sommigen een duwtje in de rug nodig hebben van verplichte implementatie.”

De rol van technologie bleek essentieel bij het verzamelen en analyseren van data voor DuPa 2.0. Reinier: “Vanaf mei werken partijen als KATE, fluX, Blue Module en CFP Green Buildings met een API, waardoor de impact nog groter wordt.” Reinier gelooft sterk in de kracht van AI om gegevens te verbinden en impact te vergroten. De eerste DuPa 2.0 rapporten zijn al verschenen, zij het met uitdagingen rondom kwalitatieve versus kwantitatieve metingen van duurzaamheidseffecten op vastgoedwaarde.

CFP Green Buildings speelt een belangrijke rol, als een van de leveranciers van waardevolle data voor DuPa 2.0. Taxateurs hebben de vrijheid om te kiezen welke leverancier het beste past bij hun specifieke behoeften, want het scheelt enorm of je een klein kantoor van 200 vierkante meter moet taxeren of een grote terminal in de haven van Rotterdam. Reinier: “Waar CFP Green Buildings heel goed in is, is het verstrekken van inzicht in de kosten om van het ene energielabel naar het andere te gaan, een expertise die ze geruimte tijd ontwikkelden. In de toekomst zullen we ons ook samen moeten richten op klimaatadaptatie, waardoor taxateurs nog beter inschatten hoe panden beïnvloed worden door klimaatrisico’s.”

DuPa: Een fundamentele verschuiving in de vastgoedsector

DuPa 2.0 markeert een fundamentele verschuiving in de vastgoedsector. Het is niet alleen een hulpmiddel voor taxateurs, maar een instrument dat de weg effent naar een duurzamere en veerkrachtigere vastgoedmarkt. Reinier benadrukt: "Hoewel we bezig zijn met kleine verbeteringen en een update van DuPa 2.0, moeten we vooruitkijken. Daarom wordt er nu hard gewerkt aan DuPa 3.0, dat een echt andere benadering zal hebben. In DuPa 3.0 wordt 'Paris Proof' de norm, met een bredere betrokkenheid van belanghebbenden. Accountants zullen ook deelnemen en DGBC heeft een raamwerk ontwikkeld voor 'Paris Proof', waarop we willen voortbouwen met een focus op CO2-uitstoot. DuPa 3.0 houdt ook rekening met stranded assets."