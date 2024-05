Biobased bouwstenen in Noord-Brabant

Van gras naar lijm, van suikerbietenpulp naar verf of van houtsnippers naar isolatieschuim: het zijn voorbeelden van de groene bouwstenen die het Better Biobased Building Blocks-project voor ogen heeft. Partners binnen dit initiatief delen kennis om scholieren, studenten, bedrijven en bestuurders klaar te stomen voor de grondstoffentransitie.

Elf partners in West-Noord-Brabant gaan de komende drie jaar, onder leiding van TNO, aan de slag om met lokale plantaardige reststromen groene bouwstenen te maken. TNO geeft aan dat de bouwsector nu voor een enorme uitdaging staat om al in 2030 de helft minder CO 2 uit te stoten. De vervanging van fossiele bouwstenen is aanstaande en onderzoeksorganisatie vertelt dat deze worden vervangen door een duurzaam alternatief.

Zo bevat 40 procent van alle producten aromaten, zoals verf, lijm, isolatiemateriaal, textiel en schuimen. TNO illustreert dat aromaten op dit moment worden gemaakt uit fossiele grondstoffen en dat dit niet goed is voor milieu en klimaat.

Het B4-project combineert het ondernemerschap, de kennis en de expertise van kleine en middelgrote bedrijven (Relement, Impershield, Baril Coatings, Bodewes en Progression-Industry) en grotere ondernemingen (Westlake Epoxy en Worlée) met de technologieën en kennis van TNO, VITO en Avans Hogeschool. De partners willen laten zien dat biobased aromaten met succes fossiele aromaten kunnen vervangen in tenminste 6 toepassingen voor de bouwindustrie, zoals coatings, composieten, acryl- en epoxyharsen. En dat deze groene alternatieven, niet alleen duurzaam maar ook commercieel aantrekkelijk zijn.

De Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom vormt het epicentrum van dit project. Het is de thuisbasis van Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO en VITO, dat samen met partners werkt aan de technologische ontwikkeling van bio-aromaten.

Door het meenemen van álle betrokkenen ontstaat een vliegwiel dat zorgt dat de transitie naar een klimaatneutrale economie werkelijkheid wordt. De Campus organiseert daarom binnen het B4-project een groot aantal bijeenkomsten en workshops voor een breed publiek. Voor MKB-bedrijven die willen weten wat de kansen zijn voor hun bedrijf, voor scholieren die een carrière in de biobased chemie overwegen, voor werknemers in de chemische industrie die willen weten wat er voor hen verandert als ze met biobased grondstoffen gaan werken en voor bestuurders die willen weten wat de kansen van deze grondstoffentransitie voor hun organisatie zijn.

West-Noord-Brabant als biobased hotspot

Het helpen van regio’s die sterk afhankelijk zijn van fossiele industrieën met de transitie naar een klimaatneutrale economie op een rechtvaardige en gelijkwaardige manier; dat is het doel van het Just Transition Fund van de Europese Unie. Het B4-project wil van West-Noord-Brabant een hotspot maken op het gebied van biobased bouwstenen voor de bouwsector. West-Noord-Brabant heeft hier volgens TNO in potentie alles voor in huis: restproducten uit de landbouw zoals suikerbietenpulp als groene grondstof, een chemische sector met veel kennis en personeel en sterke logistieke verbindingen. De B4-projectpartners willen duurzaam economisch perspectief bieden aan de regio door het bieden van een nieuw verdienmodel voor de agrarische sector en het creëren van extra banen in de chemische industrie.

Het B4-project heeft een totaalbudget van € 4,4 miljoen en het wordt medegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Just Transition Fund (JTF), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Provincie Noord-Brabant.