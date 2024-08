Win jij de WeGrow Award?

Om mee te dingen naar de WeGrow Award kun je je aanmelden tot 5 september aanstaande. De WeGrow Award is een stimulans en beloning voor het innovatief biobased concept dat een duurzaam verdienmodel realiseert voor de hele keten, van boer tot bouwer en gebruiker.

Platform WeGrow vindt het belangrijk om alle bezoekers van het WeGrow Congres te laten zien dat het al kan! Dat er al concepten en producten zijn die gebruikt kunnen worden in de gebouwde omgeving.

Om de beste concepten in de schijnwerpers te zetten wordt de WeGrow Award uitgereikt. Degene met het meest innovatieve biobased concept gaat aan de haal met de prijs.

Wil je deze winnen? Stuur dan voor 5 september je concept in via dit formulier en de rest wijst zich vanzelf! Het kost je 5 minuten tijd, maar het geeft je misschien wel jarenlang plezier èn je bent een zichtbare koploper in deze belangrijke marktontwikkeling van biobased bouwen! Hier lees je meer informatie en schrijf je je in voor de award.