Inzicht krijgen en actie ondernemen voor verduurzaming

Bedrijven die duurzaamheidsdoelen willen halen hebben niet altijd de kennis, expertise en middelen in huis om hun duurzaamheidsdoelstellingen vast te stellen, te meten en te verbeteren. Waar moet je beginnen, hoe inventariseer je je CO 2 -uitstoot en stel je rapportages hierover op?

Sinds het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 is er een beweging naar de vermindering van CO2-uitstoot gestart in de gehele economie. Recent onderzoek van Gartner laat zien dat 87% van de zakelijk leiders verwacht dat ze de komende twee jaar meer aan duurzaamheid uitgeven. Toch verhindert een tekort aan kennis en expertise bedrijven om snelle stappen te zetten in hun reis naar CO 2 -neutraal worden. Dat terwijl een voorsprong in duurzaamheid een concurrentievoordeel kan betekenen, omdat je als bedrijf sneller kunt reageren op duurzaamheidsbehoeften van klanten.

Als antwoord op deze opgave formuleerde Schneider Electric de Sustainability School, die deelnemers leert hoe ze hun bedrijven toekomstbestendig maken en sneller verduurzamen. Dit digitale trainingsplatform helpt bedrijven met kennis en knowhow, zodat ze hun klimaatambities - en die van hun klanten - omzetten in actie. De training is gratis toegankelijk en behandelt in drie hoofdstukken verschillende onderwerpen: van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie tot de circulaire economie en duurzaam vervoer.

Het eerste hoofdstuk laat lezers zien hoe ze expert kunnen worden op het gebied van duurzaamheid. Je leert de basisprincipes om klanten te informeren over risico’s en ontdekt hoe je concurrentievoordeel behaalt als marktleider. De actiecomponent komt vervolgens naar voren in het tweede hoofdstuk. Hier leer je hoe je voor je eigen bedrijf en klanten een duurzaamheidsplan ontwikkelt met hulpmiddelen die voor jou beschikbaar zijn. Tot slot ontdek je volgens Schneider Electric hoe je duurzaamheid, digitalisering en stappen naar een CO 2 -neutraal bedrijf aan klanten aanbiedt en zie je hoe je oplossingen kunt gebruiken om je bedrijfskansen te vergroten.

