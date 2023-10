<span>Gaming platform The 2B Collective breidt activiteiten uit</span>

Investeerder Whizzdom helpt The 2B Collective haar duurzaamheidsactiviteiten verder te ontwikkelen. Het gaming leerplatform van Geerke Versteeg (links op de foto) en Yvette Watson gaat daarbij ondermeer de grens over.

Organisaties moeten zich inzetten voor het opleiden en activeren van hun medewerkers op basis van de Europese Green Deal en MVO-wetgeving. Naast intenties moeten bedrijven ook daadwerkelijk resultaten laten zien. The 2B Collective helpt hen daarbij met inspirerende en activerende leerprogramma’s over duurzaamheid. Door de investering van Whizzdom kan The 2B Collective hierin opschalen en nog meer impact maken. Whizzdom is een investeringsfonds dat zich richt op startups en scale-ups die opereren op het snijvlak van Technologie, Media, Communicatie en Duurzaamheid. Door de investering van Whizzdom breidt The 2B Collective uit en gaat de grens over.

2 miljard mensen activeren

The 2B Collective wil met haar platform in 2030 2 miljard mensen geïnspireerd en geactiveerd hebben richting duurzaam denken en doen. Een uitdagend doel waar oprichters Geerke Versteeg en Yvette Watson met hun team dagelijks hard aan werken. Ze bedienen een nieuwe markt, die van Educational Technology voor duurzame ontwikkeling.

“Mensen leren door te doen en handelen wanneer het leuk is. Ze komen ook zoveel sneller in actie als ze het samen doen. Met onze gamified engagement-programma's kunnen organisaties hun medewerkers activeren op de belangrijkste maatschappelijke vragen van deze eeuw”, aldus Yvette Watson.

Klimaatvraagstukken urgent

De kapitaalinjectie van Whizzdom geeft The 2B Collective de mogelijkheid om op te schalen en nog meer impact te maken. Watson: “We staan aan de vooravond van een evolutie. Het klimaatvraagstuk wordt steeds urgenter. Ons platform kan een grote rol spelen in de gedragsverandering die we nodig hebben. Niet alleen de kapitaalinjectie, maar juist ook het in huis halen van technologische kennis en internationaal netwerk, is voor ons een gouden combinatie.”

Ton Roosendaal en Joggie Taute, eigenaren van Whizzdom, kijken uit naar de samenwerking met The 2B Collective: "We hechten het grootste belang aan investeren in impactgedreven ondernemingen zoals The 2B Collective, die actief bijdragen aan de duurzame transitie. Met de deelneming in The 2B Collective willen we mensen en bedrijven bewustmaken van duurzaamheid en hen in beweging laten komen. Dit doel én de energie van Yvette en Geerke heeft ons gemotiveerd om met hen samen te gaan werken. Mooi om ons internationale netwerk en ervaring in de e-learning sector en IT te gebruiken om bij te dragen aan het verwezenlijken van de missie van 2B."

Zoektocht naar expertise en netwerk

De oprichters Yvette Watson en Geerke Versteeg dachten al langer na over het aantrekken van investeerders. Afgelopen jaar deden ze zelfs mee aan het televisieprogramma Dragons’ Den, waar ondernemers die op zoek zijn naar een investeerder de kans krijgen hun eigen bedrijf te pitchen. Een bijzondere en leerzame ervaring en uiteindelijk de grondlegger voor de samenwerking met Whizzdom. Geerke Versteeg: "Het markeerde de aanvangsfase van onze reis om een passende investeerder te vinden die aansluit bij onze groeiambities. De uitgebreide voorbereidingsfase en de daaropvolgende televisieopnames hebben aanzienlijk bijgedragen aan het verfijnen van onze wensen en visie op mogelijke investeerders. Geen gewenst resultaat destijds maar uiteindelijk toch een groot succes. We hebben nu investeerders aan boord die perfect bij ons passen."

Sustainable Learning

The 2B Collective biedt een online leerplatform en methode om grote groepen mensen te activeren om duurzaam te denken en te handelen. Ze maken inspirerende leerprogramma’s die gebaseerd zijn op de drie bewezen veranderkrachten: leren door te doen, humor en competitie. De afgelopen 1,5 jaar hebben 14 partners zich aangesloten, waaronder het opleidingscentrum van de Verenigde Naties en het Nederlandse consultancy bedrijf De Duurzame Adviseurs. In totaal zijn er 46 verschillende succesvolle programma’s gespeeld door meer dan 18.000 spelers, bij organisaties zoals Rijkswaterstaat, diverse gemeenten, Nationale Nederlanden en Vattenfall. Om op deze manier iedere medewerker als expert van zijn eigen werk bij te laten dragen aan de duurzame doelstellingen.

Over The 2B Collective

Organisaties, wijken en verenigingen spelenderwijs verduurzamen. The 2B Collective doet dat door grote groepen mensen, als collectief, met behulp van gamification, gezamenlijk te laten leren en experimenteren om mee te werken aan een duurzamere werkelijkheid. Mensen leren tenslotte beter van elkaar en komen in actie als het leuk en competitief is. De games bestaan uit inspirerende filmpjes, quizjes, toffe challenges en het delen van ervaringen. De punten vliegen om je oren, elke week zijn er prijzen te winnen en je laat je eigen Tree-magotchi groeien en bloeien.

De ambitie spat er af! Wij willen voor 2030 maar liefst een kwart van de wereldbevolking besmetten met een duurzame mindset. Dus we zijn opzoek naar partners om met ons, deze grote uitdaging aan te gaan. Met een white-label versie van het platform, heeft vanaf nu iedereen toegang tot deze interactieve vorm van duurzame ontwikkeling. Krachten bundelen, samen leren en elkaar versterken. Nieuwsgierig? Kijk dan op www.the2bcollective.com.

Over Whizzdom

Whizzdom is opgericht door ondernemers Ton Rosendaal en Joggie Taute. Het fonds richt zich op vroege fase en scale-up bedrijven die actief zijn in verschillende vakgebieden en gericht zijn op het vergroten van terugkerende omzetten door nieuwe technologieën en businessmodellen. Wij combineren een kapitaalinjectie (via direct equity of converteerbare leningen) met een actieve en ondernemende samenwerking om het bedrijf sneller tot groei te laten komen en samen impact te maken.