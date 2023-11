31.000 nieuwe woningen versneld bouwen

De Startbouwimpuls (SBI) versnelt de bouw van ruim 31.000 nieuwe woningen, waarvan ongeveer 80% in de categorie ‘betaalbaar’ valt. De stimulans is voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2025 een bouwstart te maken, maar de businesscase niet rondkrijgen door veranderde economische omstandigheden.

Projecten die dreigen uit te vallen kunnen dankzij de impuls tóch starten: per woning wordt gemiddeld een bijdrage van 10.000 euro beschikbaar gesteld. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakte de Startbouwimpuls bekend tijdens de Dag van de Volkshuisvesting.

Startschot klinkt

Van de 362 projecten die een bijdrage krijgen, starten ongeveer 24 projecten in 2023. De rest gaat volgend jaar van start en de laatste volgen uiterlijk in 2025. “Door gestegen rente en bouwkosten is het moeilijker om nieuwe woningen te bouwen. Met de financiële steun aan gemeenten door de Startbouwimpuls maken we de opdracht waar om met meer tempo en meer regie te blijven doorbouwen, aan meer betaalbare woningen.”

Financiële stimulans

De investering is in totaal 300 miljoen euro en je leest in bovenstaande afbeelding naar welke gemeenten en projecten de financiële stimulans gaat. “Met deze bijdrage kan de bouw op al vergunde locaties toch van start gaan en dat is het doel van de impuls: projecten die door moeilijkere bouwomstandigheden dreigen te stagneren, weer vlot trekken. Zo helpen we de dip in de woningbouw te beperken en sneller te herstellen.”