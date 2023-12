ABN AMRO Duurzame 50: “We moeten het samen doen”

Voor de genomineerden van de ABN AMRO Duurzame 50 voelde het misschien als een eeuwigheid: het wachten op de uitreiking van de felbegeerde award. Gelukkig is het moment bijna daar. Vandaag weten we wie er een jaar lang te boek staat als de meest duurzame professional. We spreken Floortje Speelman, directeur bouw en Leontien de Waal, sector banker bouw, beiden van ABN AMRO, over het belang van de award.

De bouw- en vastgoedsector is borstkloppen ongewend en is nog (te) vaak te bescheiden over de mensen die het verschil maken bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dat terwijl oplossingen voor maatschappelijke opgaven afhankelijk zijn van innovatie en versnelling in de bouw. Zoals het tegengaan van klimaatverandering en betaalbaar en gezond wonen.

Positieve impact maken

Volgens Floortje is er dan ook alle reden voor de ABN AMRO Duurzame 50, die wordt uitgereikt in de Jaarbeurs Utrecht: “De maatschappelijke relevantie is groter dan ooit. Denk daarbij niet alleen aan opgaves rondom de klimaat- en materialentransitie, maar ook aan de sociaalmaatschappelijke thema’s zoals betaalbaarheid en cohesie.” Leontien vult aan: “We zetten impactmakers in de bouw in de spotlight: professionals die laten zien hoe ze beweging in gang zetten, positieve impact maken door te manifesteren en kennis durven delen.”

Het uitgangspunt van de award is voor ABN AMRO direct te verbinden aan de purpose ‘Banking for better generations to come’. Floortje: “Onze purpose maakt duidelijk waar we als bank voor staan en hoe we willen bijdragen aan de maatschappij. Daarbij richten we ons als bank in het bijzonder op de klimaattransitie, de circulaire transitie én de sociale transitie. We nemen graag onze verantwoordelijkheid door klanten actief te adviseren en ondersteunen in hun duurzame transitie en zo langetermijnwaarde te creëren.”

Can-do mentaliteit

De ABN AMRO Duurzame 50 sluit aan op die doelstellingen en de 2023-editie zet zelfs een tandje bij. Dat komt volgens Leontien onder andere door de verbreding van de lijst. “Kijk naar de genomineerden vanuit woningcorporaties en gemeentes die midden in de sociale transitie staan. Lokale overheden die duurzaamheid breed stimuleren en toegankelijk maken en bewoners meekrijgen. En woningcorporaties die dagelijks bezig zijn met een betaalbare energietransitie in leefbare wijken. Met een bredere kijk zet de vernieuwde jury duurzame impactmakers in de schijnwerpers.”

Dat dit lukt illustreert de alfabetische lijst van de ABN AMRO Duurzame 50, met impactmakers uit diverse bloedgroepen. Onder de genomineerden zijn professionals uit verschillende delen van de bouwwereld, inclusief lokale overheden, woningcorporaties en makers. Floortje: “Deze laatste groep had van mij nog wel prominenter in de lijst mogen staan. Wat ons betreft een mooie uitdaging voor een volgende editie: meer podium voor de professionals die iedere dag met de voeten in de klei staan. Zij laten in de praktijk zien dat én hoe de uitvoering van duurzaamheid anders en beter kan. Die can do-mentaliteit willen we meer aandacht geven.”

Frisse blik

Niet alleen koplopers die al decennialang verduurzamen maken kans om op het podium te komen. Er wordt ook een ABN AMRO Young Professional Award uitgereikt aan de jonge duurzame professional die de grootste impact heeft op de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Floortje: “Dit zijn mensen met een frisse blik op de wereld en de maatschappij. Zij kijken vanuit een ander perspectief naar het positief veranderen en verbeteren van processen en projecten. In de verduurzamingsslag heb je die andere bril (ook) nodig. We zien dat deze mensen steeds meer de steun vanuit management krijgen om hen te helpen versnellen in duurzaamheid.” Leontien: “We hebben een future generations-board, die de jongere medewerkers onder 35 jaar een stem geeft, zodat in besluitvorming de belangen van toekomstige generaties beter worden meegewogen. De voorzitter van de board heeft een vaste zetel in ons Group Sustainability Committee. “Omdat we zelf de positieve impact zien van deze andere kijk, geven we hier ook de ruimte voor”, aldus Floortje.

Noodzakelijke kanteling

Genomineerden hoeven niet lang meer geduld te hebben, want op 6 december staat de uitreiking gepland in de Jaarbeurs Utrecht. Wat verwachten Floortje en Leontien van de middag? Floortje: “Traditiegetrouw richten we alle aandacht op de positieve verandering en versnelling die bouwprofessionals in de lijst mogelijk maken. We laten zien waarom deze focus noodzakelijk is en besteden dit jaar extra aandacht aan ‘zelf ondervinden’. Zo konden bezoekers kiezen om mee te doen aan een projectbezoek dat meerdere duurzame transities illustreert.” Inmiddels is het bezoek aan Wonderwoods volgeboekt.

Verbindende rol

De award die op 6 december een winnaar vindt: dit jaar staat de award volgens Leontien vooral symbool voor een verbindende rol. “Ik hoop dat iedereen die in de lijst terecht is gekomen - en zeker de professionals die hoog eindigen – zich inzetten voor samenwerking en anderen in beweging brengen. Op een positieve manier, zonder polarisatie tussen ‘lichtgroene’ en ‘donkergroene’ impactmakers. Want we moeten het samen doen.”

Inschrijven

De uitreiking van de ABN AMRO Duurzame 50 vindt op 6 december plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Heb je een uitnodiging ontvangen om erbij te zijn? Schrijf je dan hier in. Na het event lees je op DuurzaamGebouwd.nl meer over de uitreiking van de award en ontdek je wie er won.

Tekst: Marvin van Kempen