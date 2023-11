ABN AMRO Duurzame 50: alfabetische lijst top 50 bekend

Het duurt niet lang meer: op 6 december weten we wie de winnaar is van de ABN AMRO Duurzame 50. Na het juryberaad op 22 november maken we in dit artikel bekend welke (young) professionals in de top 50 staan, op alfabetische volgorde. Benieuwd? Lees snel verder.

Op de foto: Oud-winnares Yvette Watson (PHI Factory) draagt de ABN AMRO Duurzame 50-bokaal over aan Leontien de Waal (ABN AMRO). Yvette Watson is een van de juryleden voor de ABN AMRO Duurzame 50 in 2023.

Hier vind je de lijst, op alfabetische volgorde, van de ABN AMRO Duurzame 50. Op 6 december aanstaande vindt de bekendmaking van de winnaar plaats in de Jaarbeurs Utrecht. De toegang is op uitnodiging; vergeet je niet in te schrijven als je een uitnodiging hebt.