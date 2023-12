D50'ers kregen meer dan een daverend applaus

Alle professionals die een plek veroverden in de ABN AMRO Duurzame 50 kregen niet alleen een daverend applaus van de aanwezigen: ze ontvingen ook een Sustainable Development Goals-speld én het boek De Houtbouw Revolutie, van de hand van Pablo van der Lugt, die in de top 10 terechtkwam.

Op de foto: Pablo van der Lugt op de foto (tweede van links op de stoel)

De spelden en het boek De Houtbouw Revolutie werden gesponsord door PEFC Nederland. De ABN AMRO Duurzame 50 werd in de Jaarbeurs Utrecht bekendgemaakt: 50 verduurzamers die zich inzetten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving werden in het zonnetje gezet.

Winnares Suze Gehem

We publiceerden eerder al over winnares Suze Gehem, die de nummer 1-positie inneemt. Op plekken 2 en 3 staan respectievelijk Andy van den Dobbelsteen en Daan Bruggink. Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd ging langs bij diverse projecten om te onderzoeken welke impact de top 3 maakt in de gebouwde omgeving. Die video bekijk je hieronder.