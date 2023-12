Suze Gehem wint ABN AMRO Duurzame 50 2023 

In de Jaarbeurs Utrecht zaten 50 verduurzamers in spanning, want de winnares van de ABN AMRO Duurzame 50 werd bekendgemaakt. Aan de haal met de prestigieuze prijs ging Suze Gehem. Bijzonder aan de winst is dat Suze in 2021 in de top 3 terechtkwam van de ABN AMRO Duurzame 50 en in 2017 de ABN AMRO Young Professional Award won. Ze mag nu een jaar lang de bokaal bij zich dragen.





Verfrissing

In 2023 beoordeelde een vernieuwde jury de koplopers in de bouw- en vastgoedsector. Bas Holten van provincie Zuid-Holland, Paul Terwisscha van woningcorporatie Volksbelang Helmond en Robert-Jan van Egmond van accelerator TKI Urban Energy waren de nieuwe gezichten. De verfrissing van de jury zorgt ervoor dat hardlopende professionals bij onder andere gemeenten, woningcorporaties en de maakindustrie de aandacht krijgen die ze verdienen.

Floortje Speelman, directeur Bouw bij ABN AMRO, kijkt uit naar de verbrede focus: “Door de jury te vernieuwen verwachten we een frisse en representatieve kijk op de koplopers uit de integrale bouw- en vastgoedsector, die zich ieder uur van de dag inzetten om verduurzaming te versnellen.”

(Young) Professional

De jury beoordeelde de nominaties op basis van vier criteria: initiëren van duurzame projecten en realisatiekracht, impact, actieve kennisdeling en zichtbaarheid en bijdrage aan systeemverandering. Ze oordeelde dat Suze op al die vlakken excelleert, transities versnelt en daar haar omgeving in meeneemt.

De top 10:

1. Suze Gehem

2. Andy van den Dobbelsteen

3. Daan Bruggink

4. Pablo van der Lugt

5. Paul de Ruiter

6. Lodewijk Hoekstra

7. Harwil de Jonge

8. Maurice Beijk

9. Jurrian Knijtijzer

10. Norbert Schotte

Rosa Bos wint Young Professional Award

Rosa liet zien dat ze als dragende kracht van het Natuurhuis, waarin biobased bouwen, biodiversiteit en CO 2 opslaan in plaats van uitstoten, een nieuwe standaard zet. De jury vindt dat Rosa een nieuwe standaard wil neerzetten en zich wil inzetten voor een meer integrale, duurzame manier van bouwen.

Op deze pagina lees je meer over de ABN AMRO Duurzame 50.