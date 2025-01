Architectuurwedstrijd voor Nieuw Wereldwonder

Om klimaatactie te inspireren wil Shift, een nieuwe sociale onderneming opgericht door ondernemer Don Ritzen, een landmark bouwen. Deze moet jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers trekken. Vandaag lanceert Shift een internationale architectuurwedstrijd, met prijzengeld van in totaal 250.000 euro.

De visie van de sociale onderneming is om dynamische plekken te creëren waar verhalen van gepassioneerde klimaat- en duurzaamheidspioniers op bijzondere manier verteld worden, met als doel om op grote schaal bezoekers te inspireren. “Hoewel 75% van de Europeanen zich zorgen maakt over klimaatverandering, onderneemt slechts 10% impactvolle actie”, zegt Don. “We willen een plek creëren van verwondering, hoop en potentie die bezoekers inspireert om actie te ondernemen.”

Honderd procent duurzaam

In de briefing aan de architecten benadrukt Shift dat de landmark een 100% duurzame plek moet zijn. In deze nieuwe ruimte zal een permanent programma, samengesteld door Shift, duurzaam gedrag aanmoedigen en stimuleren. Aan de hand van immersieve ervaringen wordt de nadruk gelegd op de authentieke verhalen van pioniers op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Shift vindt dat het werk van mensen als Boyan Slat (oprichter van the Ocean Cleanup), Aunt Ivie (Cultureel ambassadeur) en Thomas Dambo (recycle kunstenaar) meer aandacht verdienen in onze samenleving.

Landmarks ontwikkelen

Shift beoogt in 2040 op meerdere continenten een landmark te hebben ontwikkeld. De eerste Shift-landmark komt in Nederland waar door klimaatverandering 55% van het land gevaar loopt te overstromen door de stijgende zeespiegel en overstromingen van rivieren. Ondersteund door een netwerk van strategische partners en impact investeerders in Nederland, gaat de internationale architectuurwedstrijd van Shift op 15 januari van start. De eerste fase van de competitie is open voor architecten uit de hele wereld. Na de eerste fase van de competitie zijn er vijf architectenbureaus geselecteerd voor de tweede fase waar ze hun concept in detail uitwerken. De vijf finalisten ontvangen elk €40.000 en het winnende concept ontvangt nog eens een extra bedrag van €50.000.

Don Ritzen: "We willen een plek creëren van verwondering, hoop en potentie die bezoekers inspireert om actie te ondernemen."

Jurysamenstelling

De jury bestaat uit experts uit de architectuur, impact investing, biodiversiteit, vastgoed, de academische en de culturele sector en zal zich onder begeleiding van DVDL, een gerenommeerd cultureel advies bureau uit New York, buigen over het selecteren van 3 winnaars van fase één en van de winnaar van fase twee. Twee van de vijf finalisten-plaatsen zijn al gereserveerd voor een gevestigd architectenbureau en een innovatief, kleiner bureau die rechtstreeks door Shift zijn benaderd. De jury bestaat uit: Aric Chen (Nieuwe Instituut), Astrid Leyssens (We Are Impact Collective), Ben van Berkel (UNStudio), Clemens Brenninkmeijer (Redevco), Géke Roelink (Nemo), Dr. Lewis Akenji (Hot or Cool institute), Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel), Mireia Luzárraga (TAKK) en Nicole Maarsen (Social Value foundation).

Na de bekendmaking van de 5 geselecteerde architectenbureaus van de eerste fase, zullen de vijf finalisten hun team uitbreiden met gedrags-, duurzaamheids- en andere experts om het concept verder uit te werken en een immersieve bezoekers ervaring te creëren rondom het thema klimaatverandering.

De eerste fase van de competitie vraagt architecten om te focussen op het ontwikkelen van een originele en duurzame visie, zonder zware design eisen te stellen en biedt maximale vrijheid voor creativiteit van de deelnemende bureaus. Bovendien blijft het intellectuele eigendom van de niet-geselecteerde bureaus bij de architecten. Met de wedstrijd hoopt Ritzen inspiratie en innovatie te brengen in de van architectuur, techniek en bouw wereld.

Hier lees je meer informatie over de wedstrijd.