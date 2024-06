DG Lunchtalk: doorbouwen met netcongestie

Op dinsdag 11 juni praten experts tijdens een lunch op de Provada je bij over netcongestie en mogelijke oplossingen. Wil je deelnemen? Meld je dan snel aan.

Je leest dagelijks over het probleem netcongestie. Volgens de nieuwsberichten kunnen woningen met warmtepompen niet meer worden aangesloten. Dit kan rampzalige gevolgen hebben voor de woningbouwopgave en de verduurzaming. Maar klopt dit wel?

Tijdens deze Duurzaam Gebouwd Lunchtalks praten 3 experts je onder het genot van een gezellige lunch in 30 minuten helemaal bij over netcongestie en de oplossingen. De experts die graag hun kennis delen over dit onderwerp zijn:

Gerrolt Ooijman van Wonion

Marcel de Ruiter van VanWonen

Rudy Grevers van Alklima / Mitsubishi Electric

Schrijf je hier in! Let op: deze lunchtalk wordt gehouden op dinsdag 11 juni*

*let op: je dient een ticket voor de Provada te bestellen via hun eigen website.