Inschrijving Nederlandse CSRD Awards en CSRD DAY geopend

Op 12 november 2024 wordt de eerste editie van een nieuw jaarlijks duurzaamheidscongres georganiseerd: CSRD DAY. Tijdens CSRD DAY worden de Nederlandse CSRD Awards uitgereikt. CSRD DAY is een initiatief van Impact Institute, Van der Molen E.I.S. en SWP (fardau platforms). De inschrijving voor het congres is vandaag geopend en tevens kunnen bedrijven kunnen zich vanaf heden aanmelden voor deelname aan de CSRD Awards.

Eerste CSRD DAY

De eerste editie van de CSRD DAY op 12 november 2024 vindt plaats in het geheel vernieuwde NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Met een inspirerend plenair programma, praktische breakoutsessies en een markt met zakelijke dienstverleners is CSRD DAY voor bedrijven, stakeholders en dienstverleners hét jaarlijkse event rond rapportage over duurzaamheid. Het programma is opgebouwd rond de achterliggende beweegreden van de invoering van de CSRD: de beoogde transformatie naar een duurzame economie.

Impact Institute, Van der Molen E.I.S. en fardau platforms organiseren dit jaarlijkse congres. Geïnteresseerden kunnen zich met een vroegboekkorting aanmelden op de congreswebsite. Het programma wordt binnenkort verder bekend gemaakt. Commerciële aanbieders kunnen participeren in het congres en een praktijkgerichte themasessie invullen en/of een stand plaatsen op de CSRD Marketplace.

De Nederlandse CSRD Awards

Op 28 november 2023 werd de Kristalprijs voor het beste duurzaamheidsjaarverslag voor het laatst uitgereikt. Daarmee kwam een eind aan een rijke historie die in 1995 begon. Met de Kristalprijs werden rapporterende bedrijven geëerd voor hun inspanningen en werden best practices in beeld gebracht. Van der Molen E.I.S. en Impact Economy Foundation willen de traditie voortzetten en hebben als opvolger ‘de Nederlandse CSRD Awards’ geïnitieerd. Omdat er dit jaar nog geen ‘verplichte’ CSRD-verslagen zijn, worden op CSRD DAY enkele ‘early adaptors’ beloond: bedrijven die met hun verslag over 2023 al op voortvarende en innovatieve wijze inspelen op de CSRD. Bedrijven worden opgeroepen www.csrdawards.nl opgeroepen zich voor de awards aan te melden. Dat kan tot 1 september a.s. Na een voorselectie door de organisatie kiest een vakjury de genomineerden en de uiteindelijke winnaars. Deze vakjury bestaat onder meer uit:

Dick de Waard, Emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

Marleen Janssen Groesbeek, Lector Sustainable Finance and Accounting Avans Hogeschool

René Orij, Hoogleraar duurzaamheidsverslaggeving Nyenrode Business Universiteit

Volgend jaar stellen experts de criteria voor de CSRD Awards op. Deze criteria vormen dan de basis van de beoordeling van de inzendingen door de jury. De website voor de awards wordt dan uitgebouwd opdat best practices inzichtelijk zijn en als bron en inspiratie voor rapporterende bedrijven kunnen worden gebruikt. De awards worden ondersteund door organisaties als NBA, SRA, Global Compact Network Netherlands, VBDO, VVM netwerk van milieuprofessionals en Eumedion.