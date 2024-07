Carbon Credits: vliegwiel voor de biobased markt? 

De markt voor ‘biobased’ bouwen is volop in ontwikkeling. Biobased bouwmaterialen als vlas en hout worden steeds vaker ingezet in plaats van traditionele materialen zoals glaswol of beton. Wat is er nodig voor een versnelling van het toepassen van biobased? Over dat onderwerp organiseerde WeGrow een Round Table bij Merosch in Bodegraven.

Op de foto bovenaan, van links naar rechts: Annet van der Graaf, Sacha Brons, Wietse Walinga, Nina van der Giessen, Vincent Bakker, Johan Mellegers, Heleen Klinkert Vadalkar, Ronald Schilt, Lars Hillewaere, Evelien Drenth en Alexander Heusschen.

Het circulair en duurzaam gerenoveerde bedrijfspand bleek een toepasselijk plek, want het gebouw was oorspronkelijk een gymzaal uit 1955. Diverse experts op het gebied van biobased (ver)bouwen deelden hun inzichten over opschalen, betaalbaarheid en de eventuele rol van koolstofkredieten.

Verlagen van stikstof en CO 2

Biobased bouwen is een vorm van circulair bouwen, waarbij men gebruik maakt van grondstoffen die steeds aangroeien, zoals vlas, hennep of stro. Biobased (ver) bouwen is essentieel als het gaat om duurzame doelen als het verlagen van stikstof en de uitstoot van CO 2 . Zeker nu Nederland de komende jaren voor een enorme bouw- en renovatieopgave staat.

Gezonde markt creëren

De experts aan deze Round Table zijn het erover eens dat er nog een grote slinger aan de biobased sector moet worden gegeven om een gezonde markt voor biobased materialen te creëren. Maar hoe? Is dat sec het creëren van vraag of kan wet- en regelgeving daar ook een rol in spelen? Zijn er barricades die opschalen in de weg staan en wordt er genoeg gefocust op de hele keten?

Je leest hier het volledige verslag van de Round Table, geschreven door Annet van der Graaf, met beelden van Michael Kooren.