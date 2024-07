Ervaringsdeskundigen delen kansen van CSRD

Met de opkomst van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) staan veel bedrijven voor de uitdaging om hun duurzaamheidsrapportages naar een hoger niveau te tillen. Om waardevolle inzichten te bieden aan bedrijven die nog worstelen met de aanpak van de CSRD, laten we twee ervaringsdeskundigen aan het woord: Stefan Maatman van Vastint en Stephan de Bie van Vesteda.

Stefan Maatman van Vastint en Stephan de Bie van Vesteda zien beide aanzienlijke kansen in de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Stefan Maatman benadrukt dat duurzaamheid altijd belangrijk is geweest voor Vastint, dat een portefeuille van 62 kantoorgebouwen, 49 hotels en 533 huurappartementen in ontwikkeling beheert. “Wij beleggen voor de lange termijn en zijn daarom bereid om te investeren in duurzaamheid,” zegt hij, en hij ziet de CSRD als een manier om hun gebouwen te onderscheiden van andere partijen die minder duurzaam zijn. Voor Vesteda, een woningbelegger met een portfolio bestaande uit zo’n 28.000 woningen, betekent de CSRD dat bedrijven op een uniforme en meetbare manier naar duurzaamheid moeten kijken. Stephan de Bie: “Het is positief dat iedereen op eenzelfde manier naar duurzaamheid gaat kijken en het op dezelfde manier meetbaar maakt. De CSRD helpt om een gemeenschappelijke taal te creëren in de gehele keten.”

Uitdagingen van CSRD

Ondanks de kansen brengen de complexiteit en de eisen van de CSRD ook aanzienlijke uitdagingen met zich mee voor beide bedrijven. Stefan vertelt: “Voor ons is dit echt nieuw. We rapporteerden eerder wel over duurzaamheid, maar dat was meer vanuit marketing geïnitieerd en resulteerde in een overzicht van de BREEAM en LEED certificeringen. Maar nu de CSRD voor ons gaat gelden, wordt het rapporteren van een andere orde. We moeten gaan rapporteren over 12 verschillende divisies, in diverse landen, dus dat is een enorme uitdaging. Zeker omdat het Europese wetgeving betreft, die verwijst naar allerlei policies en datapunten. Dat maakt het enorm complex en in het begin is het echt zoeken. Zeker, omdat we nog helemaal geen ervaring hiermee hadden.”

Hoewel Vesteda pas over rapportagejaar 2025 verplicht is om aan de CSRD te voldoen, hebben ze besloten om er direct mee aan de slag te gaan vanwege het belang voor investeerders. Stephan de Bie sluit zich aan bij de uitdagingen waar Stefan tegenaan loopt en vult aan: “De complexiteit en de enorme hoeveelheid KPI’s en kwalitatieve disclosures die de CSRD vereist, kan ook een beetje overkill zijn. Daarnaast kunnen de implementatie en beoordeling van de CSRD hoge kosten met zich meebrengen, wat zijn doel voorbij kan streven. Want van alles waarover je rapporteert, word je niet per se duurzamer. Je moet ook nog daadwerkelijk actie ondernemen om te verduurzamen.”

Stefan Maatman: "De registratie van duurzaamheid verschilt enorm per land. Niet alle gebouwen hebben al slimme meters en in sommige landen zitten energiemeters in een afgesloten transformatorhuis, in Polen hebben ze geen vergelijkbaar energielabelsysteem en de BENG methodiek is in ieder land verschillend. De CSRD gaat hierbij helpen, want iedereen moet op eenzelfde manier gaan rapporteren. Daardoor komt er veel meer data beschikbaar en komt er meer transparantie en kennis in de markt.”

De ideale aanpak

Voor Vastint is de implementatie van de CSRD een nieuw terrein. Stefan Maatman: “De eerste stap was doorgronden waar het over gaat. En dat is bij sommige onderwerpen al een hele kluif. Vervolgens hebben we de onderwerpen geïdentificeerd waarvan we zeker wisten dat ze relevant zijn voor ons, zoals energieverbruik, materiaalverbruik en CO2-uitstoot. Van deze onderwerpen zijn we alvast data gaan verzamelen.

Daarna hebben we een dubbele materialiteitsanalyse uitgevoerd, waarbij je kijkt op welke duurzaamheidsgerelateerde onderwerpen de organisatie impact heeft en andersom. Met behulp van 15 interviews met onze stakeholders, waaronder huurders, aannemers, leveranciers, collega’s, hebben we input opgehaald voor de materialiteitsanalyse. Met behulp van een externe partij hebben we vervolgens structuur aangebracht in onze duurzame impact en een audit-proces opgezet. Het voordeel van werken met een externe partij is dat deze ervoor kan zorgen dat de ‘limited assurance standaard’, een onafhankelijke keuring die nodig is voor de CSRD-rapportage, hierin vroegtijdig wordt meegenomen. Zo komt een organisatie niet voor verrassingen te staan wanneer de rapportage gecontroleerd wordt door een externe accountant.

Bij Vesteda hadden ze een duidelijke voorsprong bij de implementatie van de CSRD, doordat ze al ervaring hebben met soortgelijke rapportages, zoals de Global Reporting Initiative (GRI). Vesteda koos voor een gestructureerde aanpak en betrok vrijwel de gehele organisatie in dit proces: “We hebben een team opgezet onder leiding van de CFO en een projectleider vanuit de juridische afdeling, aangevuld met diverse teams uit de organisatie. We blijven zelf aan de bal, maar worden ondersteund door een accountantskantoor dat ons uitdaagt en scherp houdt,” vertelt Stephan De Bie.

3 tips uit de praktijk

Efficiëntie bij datamanagement: Volgens Stefan Maatman van Vastint is het essentieel om een overzichtelijk systeem te hebben voor het beheren van de enorme hoeveelheid data die de CSRD vereist. Het bijhouden van honderden datapunten voor verschillende divisies is niet haalbaar in Excel. Ga daarom op zoek naar geschikte softwareoplossingen die het datamanagementproces efficiënter maken. Creëer een gemeenschappelijke taal: Stephan de Bie van Vesteda benadrukt het belang van het creëren van een gemeenschappelijke taal binnen de organisatie als het gaat om duurzaamheid. Dit helpt niet alleen bij het ontsluiten van informatie, maar ook bij het stimuleren van verandering. Werk samen met partners die kunnen helpen bij het ontwikkelen van een coherente strategie en het navigeren door het complexe CSRD-landschap. Begin op tijd: Zowel Stefan Maatman als Stephan De Bie benadrukken het belang van een vroege start. Wacht niet tot het laatste moment, maar begin zo snel mogelijk met de voorbereidingen, want de CSRD kost enorm veel tijd. Externe expertise kan helpen om valkuilen te vermijden en een effectieve aanpak te ontwikkelen die niet alleen voldoet aan de rapportagevereisten, maar ook bijdraagt aan bredere duurzaamheidsdoelen.

Zelf aan de slag met CSRD

De sleutel tot succes met de CSRD ligt in het tijdig beginnen, het zoeken naar ervaren partners en het intern creëren van bewustzijn en betrokkenheid rondom duurzaamheid. Voldoen aan de CSRD-rapportageverplichting kan gezien worden als een kans om de duurzaamheidsdoelen en strategie van een organisatie vorm te geven. Ga dus direct aan de slag en onderzoek wat de CSRD betekent voor jouw organisatie.