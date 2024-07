Zo werkt biobased ontwerpen en bouwen

Biobased ontwerpen en bouwen in de praktijk: hoe werkt dat? Kennismaken met de nieuwste biobased bouwmaterialen en de producenten erachter doe je op de Biobased Day.

Het duurzame kantoor van Heembouw in Berkel en Rodenrijs is de locatie voor deze Biobased Day. De organisatie van de dag is in handen van Heembouw en je leert meer over de kansen van biobased ontwerpen en bouwen. Hoe pak je dit aan en met welke zaken moet je rekening houden? Welke innovaties zijn er al beschikbaar?

Markt en kennisdeling

Om hier een passend antwoord op te geven tref je op de Heembouw’s Biobased Day een markt, waarin je kennis kunt maken met de nieuwste biobased bouwmaterialen en de producenten erachter. Naast productpresentaties beleef je een masterclass van innovator en Gideon Norbert Schotte. Als een van de initiatiefnemers van de Gideonsbende staat hij voor het versnellen van de transitie naar een duurzame en gezonde gebouwde omgeving.

Je leest op deze pagina meer informatie over de Biobased Day en schrijft je hier ook in.