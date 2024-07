De handen zijn uit de mouwen: het e-zine 'Renoveren naar een gezonde standaard' illustreert dat de bouw- en vastgoedsector zich niet laat tegenhouden door vertragende problematiek rondom de verduurzaming van de gebouwde omgeving. We blijven doorbouwen en innoveren voor toekomstbestendige gebouwen en gebieden.

De nadruk ligt op het ontwikkelen van een nieuwe, gezonde standaard. Waar energieneutraal de nieuwe maatlat is en hergebruik van materialen steeds vaker de standaard is, is kennisdeling noodzakelijk over hoe we een gezond binnenklimaat realiseren en wat de waarde is van gezondheid.

Daarom belichten we in dit e-zine in het bijzonder projecten die deze waarde illustreren. Zo belichten we de wijzigingen in de TOjuli-eis vanaf 1 juli 2024, het moment dat actieve koeling niet meer voldoende is om hieraan te voldoen. We laten zien hoe circulaire renovatie plaatsvindt in de praktijk aan de hand van meerdere praktijkvoorbeelden. Verder belichten we kansen rondom duurzame ventilatie in gestapelde bouw en laten we zien hoe je in vijf stappen naar een circulaire bouwwereld gaat.

Lees hier het e-zine.