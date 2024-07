Eerste gevalideerde hennepteelt isolatieproject in Nederland

Het eerste gevalideerde renovatieproject met isolatiemateriaal van hennepteelt is een feit. Het eerste Nederlandse hennep koolstofcertificatenproject toont de impact en mogelijkheden van de toepassing van biobased materialen.

Betrokken bij het renovatieproject zijn Van Wijnen Gorredijk, Hempflax, Kingspan Insulation en GreenDutch. Toegepast wordt HemKor, het isolatiemateriaal gemaakt van snelgroeiende biomateriaal hennep van Kingspan Insulation. Bij VanWijnen lezen we dat boeren in Groningen de hennep telen, waarvan Hempflax het halffabricaat produceert, dat de basis vormt voor Hemkor. Mark Reinders, Managing Director van Hempflax: “We zijn trots dat onze hennepvezels een essentieel onderdeel vormen van deze duurzame constructie.”

CO2-certificaten

René Schuurman vindt de introductie van de biobased isolatieoplossing HemKor als een stap voorwaarts in het realiseren van doelstellingen uit het wereldwijde Planet Passionate-programma. “Ons innovatieprogramma volgt een dubbelspooraanpak om het realiseren van gebouwen met lagere materiaalgebonden CO 2 mogelijk te maken.” Het valideren van het vastleggen van CO 2 wordt geregeld door GreenDutch, volgens de methodiek van Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Hiermee wordt bepaald hoeveel CO 2 door de hennepplant als koolstof wordt vastgelegd. Ook wordt in kaart gebracht hoe dit wordt gecontinueerd, door verwerking van de hennep tot biobased materiaal, voor de toepassing in een bouwwerk. Het resultaat: CO 2 -certificaten uitgegeven door SNK.

Primeur

Van Wijnen Gorredijk investeert in de certificaten. Hierdoor krijgt de teler extra inkomsten uit de verkoop van de certificaten en Van Wijnen Gorredijk kiest hiermee voor een toekomstbestendige oplossing met biobased isolatiemateriaal. Dit project is het eerste in Nederland dat door de SNK is gevalideerd waarbij biobased isolatiemateriaal bestaande uit hennepvezels in een bouwproject wordt toegepast en daarmee langdurig CO₂ opslaat. Het project start in het najaar van 2024 en dient als een model voor verdere samenwerking. Meer informatie vind je op de website van VanWijnen.