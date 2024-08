Mankracht bij circulair bouwen beter waarderen

In Assen bouwt het Rijksvastgoedbedrijf een toekomstbestendig en circulair gebouw. Selina Roskam, Coördinerend programmamanager duurzaamheid bij Rijksvastgoedbedrijf, vertelde er tijdens de Round Table meer over.

Wethouder Martin Rasker kijkt met trots naar dit innovatieve project in zijn stad Assen. “Waar ik niet bij stil had gestaan is de hoeveelheid tussenopslag die je nodig hebt. Als je het zo van dichtbij ziet, geeft het een heel ander beeld.”

Hij is niet de enige die onder de indruk is. “Ik denk dat er veel dingen zijn die we echt nog moeten leren. Ik heb de voorzichtige conclusie al getrokken dat duurzaam slopen meer capaciteit kost. Het uitsorteren en tellen kost echt veel meer tijd. Dat beseffen we misschien onvoldoende”, zegt Selina Roskam, coördinerend programmamaker Duurzaamheid bij het RVB. “Ik denk dat we moeten nadenken hoe we mankracht bij circulair bouwen meer kunnen waarderen.”

Impact

Roskam vertelt dat je niet alleen naar de stichtingskosten moet kijken. “Wat ik een interessantere vraag vind, is dat je veel meer impact kunt maken met duurzaam bouwen. De mensen zijn er blijer, de biodiversiteit neemt waarschijnlijk toe ten opzichte van de oude situatie en er ligt een dak vol zonnepanelen. Je levert ook echt een bijdrage aan duurzame doelen. Er wordt vaak alleen naar kosten gekeken, terwijl je ook baten hebt.” Hoeveel afspraken en regels zijn er nodig rondom duurzaamheid om organisaties en gebruikers de juiste stappen te laten zetten op weg naar het doel? Een stip op de horizon is volgens Roskam nodig om met z’n allen naar toe te werken. Zonder beleid lukt dat niet. “Het doel is duidelijk: zo weinig mogelijk CO2 bij de bouw en exploitatie en goed met de omgeving omgaan. Je hebt nog wel de markt nodig om er kleuring aan te geven.”

Aan het einde van de RoundTable is de stemming hoopvol. Dat is mede te danken aan het vooruitstrevende voorbeeldproject waar de deelnemers te gast mochten zijn. “Ik heb nu gezien dat dit kan. Ik voel de verantwoordelijkheid om te laten zien dat het wel kan. We moeten durf laten zien en leiderschap tonen en soms zeggen: ‘we gaan het doen, ook al weten we het niet helemaal zeker’”, aldus Roskam. Het laatste woord is voor Uyterhaak: “De overheid met het Rijksvastgoedbedrijf als opdrachtgever heeft ons uitgedaagd als markt om dit te durven en te kunnen doen. In die zin is het beleid en de rol van het RVB enthousiasmerend en stimulerend om hoger te springen dan de lat van de ondergrens.”

