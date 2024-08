De kracht van ontmoeting tussen bouwers en boeren

Elkaar leren begrijpen. Weten welke kansen de ander ziet om samen te versnellen in het bouwen met biobased materialen. Maar ook: eventuele zorgen die de andere heeft snappen. Het is de hoogste tijd voor een ontmoeting tussen bouwers en boeren. Daarvoor kom je naar het WeGrow Congres 2024, in het Openluchtmuseum te Arnhem.

Een middag lang staat één gezamenlijk belang centraal: biobased bouwen naar een topniveau tillen. Ketens maken, barricades wegnemen. Om de gesprekken goed op gang te brengen faciliteert het congres niet alleen de ontmoeting tussen boeren en bouwers, maar zorgt het ook voor een scherp inhoudelijk fundament.

Want: er spreken zwaargewichten. Zoals Ger Koopmans, voorzitter LTO Nederland, Nina van der Giessen (Biobased Manager bij de Rabobank) en Jan-Willem van de Groep (Programmaregisseur bij Building Balance). Inge Diepman vertelt je alles over ‘Boer zoekt Bouw’. Esther de Snoo en Marvin van Kempen begeleiden als dagvoorzitters het programma en zorgen dat jij je ei kwijt kan.

Op deze pagina bekijk je alles informatie en schrijf je je meteen in.