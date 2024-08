Bouw radicaal veranderen met regeneratief ontwerp

Bij regeneratief ontwerpen is het doel niet alleen om de schade te verminderen, maar een netto-positieve impact te hebben op mens én milieu. Maar hoe pak je dat precies aan? In een Alba Paper leer je meer over de kansen die samenhangen met het toespitsen op regeneratief ontwerp.

In de bouw- en vastgoedsector wordt hard gewerkt aan het minimaliseren van de negatieve milieu-impact van materialen. Dit is nodig want de materialen die we gebruiken, hebben een groot aandeel in klimaatverandering. Het minimaliseren van negatieve impact en het streven naar een circulaire bouweconomie[1] is van groot belang, maar zal er niet voor zorgen dat we onze aarde herstellen of versterken. Het zorgt er hooguit voor dat we onze planetaire grenzen niet verder overschrijden dan nu het geval is.

Positieve impact

Bij regeneratief ontwerpen is het doel niet alleen om de schade te verminderen, maar een netto-positieve impact te hebben op mens én milieu. Deze benadering heeft de potentie om de bouw radicaal te veranderen in een sector die bijdraagt in plaats van schade aanricht. Daarvoor is een ander bewustzijn noodzakelijk bij professionals die betrokken zijn bij het ontwerp van nieuwe gebouwen of het renoveren van bestaande gebouwen (zie onderstaande afbeelding). Zonder een verschuiving in bewustzijn vindt er namelijk geen systeemverandering plaats. Gebouwen kunnen de gezondheid van onze aarde en onze samenlevingen alleen versterken als we ons bewust zijn van onze plek in het grotere ecosysteem. Kortom, twee onmisbare ingrediënten voor regeneratief ontwerpen zijn:

Ontwerpen met een netto-positieve impact op mens en milieu

Een mindset waarbij het ecosysteem op de eerste plaats komt

