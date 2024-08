Stand van zaken van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen

Tijdens het WeGrow Congres 2024 word je helemaal bijgepraat over de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. Welke gewas-productcombinaties zijn marktrijp en kunnen we doelen op het gebied van biobased nú al halen, voor bepaalde marktsegmenten? Die kennis en meer doe je op tijdens het congres op 9 september aanstaande.

Programmaleider Building Balance en Duurzaam Gebouwd-expert Jan Willem van de Groep vertelt je alles over de stand van zaken van het NABB-programma. Hij gaat in op hoe we ervoor staan om de 30-30-30 doelstellingen sneller in te vullen: 30 procent biobased materialen voor 30 procent van de nieuwbouw, voor 2030. Het gaat om 30 procent biobased isolatie en 30 procent biobased materialen voor utiliteitsbouw. Zijn dit ambities die we nu al kunnen halen?

Versnelling

Naast deze doelstellingen komen de gewas-productcombinaties die marktrijp zijn onder de aandacht, want wat zit er nog in de pijplijn en met welke condities kan er versnelling plaatsvinden? Tot slot vertelt Jan-Willem over wat we van het NABB-programma in 2025 kunnen verwachten rondom broodnodige ketensamenwerkingen tussen agro-industrie-bouw.

