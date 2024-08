Bestaande gebouwen als bouwstoffen

Geen slopers, maar duurzame hervormers. Bestaande gebouwen worden bouwstoffen, verwerkt tot nieuwe grondstoffen. In de strategie van RGS Groep staat het duurzame gebruik van de Aarde centraal: acties van vandaag geven vorm aan de dag van morgen. De partners van Cirkelstad Deventer Apeldoorn waren te gast bij het Rijssense bedrijf en Duurzaam Gebouwd doet verslag van de belangrijkste inzichten.

Robin Clement, Key Account Manager bij RGS Groep, houdt zich dagelijks bezig met opdrachten, waarmee hij waarde wil creëren met slopen door hergebruik. Met zo’n 120 werknemers wordt landelijk aan duurzame projecten gewerkt, waarin grote industriële ontmantelingen de laatste jaren sterk toenemen. Robin: “Met ons Green Impact-model willen we via 4 pijlers impact maken. Als familiebedrijf zijn we wendbaar, wat heel belangrijk is in deze tijd van transitiemodellen.”

Circuleren kun je leren

‘Waardeloos wordt waardevol’ is het credo van RGS, wat vraagt om circulaire daadkracht. Het antwoord hierop wil RGS geven met Clevero. Met grote kennis uit de bouw en de noodzaak om materiaalverlies te verminderen is Clevero in 2022 als zelfstandig bedrijf opgericht. Door de bundeling van krachten vanuit meerdere samenwerkingspartners wordt de impact nog verder vergroot.

“Niet alles dat geoogst wordt, kan ook hergebruikt worden”, vertelt Robin. “Dat ligt deels aan de nieuwe technieken, waardoor oudere producten niet goed functioneren. Bij sloop maken we een materialenpaspoort van een gebouw. Hierin staan de specificaties van de herbruikbare producten en de bouwdelen, zodat dit kan worden verkocht. Hiermee kunnen we vooraf aangeven welke materialen wel en niet beschikbaar komen, en hoeveel.”

Voor het hergebruik van de vrijgekomen materialen wordt samengewerkt met gespecialiseerde bedrijven, bijvoorbeeld voor het crushen van materialen die niet in de originele vorm hergebruikt kunnen worden. “Lampen worden bijvoorbeeld naar Wecycle gebracht. Op dit moment is het voor ons alleen niet inzichtelijk wat hiervan hergebruikt wordt. Dat vinden we wel jammer omdat je de impact van dit handelen dan niet inzichtelijk krijgt. Anders is dit bijvoorbeeld bij een project van Dura Vermeer, waarbij we binnenwanden hebben geoogst bij een gebouw waar zij in Amsterdam aan het werk waren, en deze naar een ander project van hun in Utrecht gebracht hebben. Een mooi voorbeeld van intern hergebruik”, zegt Robin.

Circulair uitvragen

Jordy Daneel, Portefeuillemanager Vastgoed van gemeente Deventer, vraagt zich af in hoeverre de uitvragen van opdrachtgevers nu al heel circulair zijn. Robin vertelt uit ervaring hoe wisselend dit kan zijn. “Kortgeleden kregen we een circulaire uitvraag, waarvan tachtig procent op prijs werd beoordeeld. Dan is er dus weinig ruimte voor circulair slopen. Dit vraagt vaak toch wat meer tijd, dus geld. Dat lukt niet altijd. Je merkt dat bij uitvragen wij als RGS toch nog wel de adviserende rol op ons moeten nemen. Voor veel opdrachtgevers is circulair slopen nog onbekend terrein.”

De sloopbranche is nog steeds redelijk gesloten. RGS wilde hier verandering in brengen door met een collega sloopbedrijf een project uit te gaan uitvoeren. Dit zou een kans zijn om toch eens uit te proberen hoe je in deze branche zou kunnen samenwerken.

Vanuit praktijkervaringen wordt duidelijk dat je de tijd moet nemen als je op een goede manier wilt slopen of ontmantelen, dat je hoe eerder hoe beter in het proces moet inventariseren. Op het moment dat je met een ontwikkelaar aan tafel zit, kun je nog sturen op hergebruik van materialen. Robin: “Als je dan vanuit een sloop al aan de voorkant twee stromen kunt wegzetten, dan heb je er al weer twee minder om te verkopen. Hiervoor gebruiken wij Duspot, een matchingstool voor overheden en aannemers, waarmee vraag en aanbod van vrijkomende bouwmaterialen in verschillende fases van een project met elkaar worden verbonden.”

Slopen of oogsten?

Op de vraag “Waarom noem je het nog steeds slopen en niet oogsten?” van Els Beernink, beleidsadviseur Milieu en Duurzaamheid bij gemeente Deventer, zei Robin: “Er is altijd een deel dat niet hergebruikt wordt, dus je moet oppassen dat je geen verkeerd beeld oproept.

Bij elke inventarisatie is het heel belangrijk om de verwachtingen goed managen. Dat moet je met de opdrachtgevers goed bespreken. Alleen het woordje circulair op papier zetten betekent nog niet dat je er invulling aan geeft in de uitvoering.” Een mooi voorbeeld is een project van Monuta, waarbij RGS een gebouw in Almere ontmanteld heeft, en in Haarlem weer opnieuw gebouwd is. Het nadeel zit hem in het feit dat de arbeidsuren bij circulair slopen hoger liggen, maar daarentegen vermijd je virgin materialen. Als je de vermeden materialen inzichtelijk kunt maken, dan gaat het echt rollen. “Met grote projecten is dat makkelijker dan als je het hebt over tien deurklinken. Door de samenwerking van meerdere partijen bij elkaar kun je ook meer volumegarantie garanderen. Ook dat kan een belemmering wegnemen.”

Clevero

De deelnemers konden na de presentatie nog de eerste locatie van Clevero bezoeken. Met de unieke combinatie van specialistisch advies en een circulaire materialenmarkt heeft RGS een concept neergezet. Clevero biedt voor complete circulaire afvalstromen een oplossing voor bedrijven en particulieren, waarin advies en circulaire bouwmaterialen onder één dak weer een weg vindt in de bouwpraktijk. Maar ook voor kleine aankopen, zoals elektra en schroeven, kun je hier goed terecht. Spinner Eric Kouters maakte deze middag gelijk gebruik van het aanbod in de Clevero-winkel en ging met een mooie circulaire aankoop naar huis.

Op een interactieve manier werd op verschillende manieren gewerkt aan circulariteit, tijdens de bijeenkomst. Om kennis te delen en verder te brengen in organisatie en uitvoering neem je contact op met Eric Kouters of Carmen Oude Wesselink.