Optop-concept voor betaalbare woningen

In Nederland is een groot tekort aan geschikte en betaalbare woningen en beperkte binnenstedelijke ruimte om te bouwen. Om die reden nam Dura Vermeer een optop-concept op in haar palet woningconcepten: Blokje Op.

Hiermee kunnen bestaande appartementencomplexen aangevuld worden met een extra woonlaag. “Optoppen is dé manier om de schaarse ruimte op een duurzame manier te benutten en de woningvoorraad in Nederland aan te vullen”, zegt Edwin Blom, directievoorzitter bij Dura Vermeer Bouw Heyma. “De vraag naar binnenstedelijke uitbreiding van het woningaanbod neemt toe, maar beleggers en corporaties hebben moeite met de aankoop en ontwikkeling van grond. Bestaand vastgoed verrijken is daarom een hele logische stap. We bedachten een oplossing die breed toepasbaar is op de daken in Nederland. Een zogenoemde connector sluit aan op het bestaande gebouw, waar de nieuwe woningen vervolgens op geassembleerd worden.”

Betaalbare duurzaamheid

Het bestaande gebouw dient als ‘fundering’ voor de nieuwe houtbouwappartementen. Door de keuze voor duurzaam verbouwd hout voor zowel de draagconstructie, het dak, de kozijnen en de gevelafwerking is meer dan de helft van het materiaalgebruik secundair en/of biobased. “Hout is niet alleen licht van gewicht, maar ook erg duurzaam, omdat het CO 2 opslaat. Daarnaast zorgen de losmaakbare verbindingen ervoor dat aan het einde van de levensduur meer dan de helft van de gebouwdelen hergebruikt worden.” weet Edwin.

Ook kostentechnisch biedt optoppen voordelen volgens hem: “Ten aanzien van traditionele nieuwbouw of sloop-nieuwbouw worden maatschappelijke kosten bespaard, door voort te bouwen op een bestaand pand in een bestaande omgeving. Kosten voor aanleg van bijvoorbeeld wegen, verlichting en grondkosten komen hierdoor te vervallen.”

Flexibel woningconcept

Iedere woning bestaat uit een slimme kern met daarin alle techniek, de badkamer en de keuken. Hieromheen kunnen flexibele plattegronden gerealiseerd worden, afhankelijk van de wens en behoefte van de opdrachtgever. Hierdoor past Blokje Op op vrijwel alle daken. Door in de fabriek geprefabriceerde houten 2D- en 3D-elementen te combineren en gebruik te maken van een connector is flexibiliteit en aanpasbaarheid mogelijk. De woningen worden daarnaast zonder steiger geassembleerd. Dit is mogelijk omdat de bouwelementen in de fabriek worden voorbereid, waardoor de woningen op de bouwplaats alleen nog maar in elkaar gezet hoeven te worden. Dit minimaliseert bouwoverlast en verkort de bouwtijd.

Maatschappelijke waarde

“Blokje Op begint altijd op basis van een grondige doelgroepanalyse, zodat de nieuwe woningen aansluiten op de behoefte van de omgeving”, gaat Edwin verder. “Zo benaderen we de opgave vanuit een brede blik. Naast de extra woonlaag kijken we ook welke waarde we kunnen toevoegen vanuit gebieds- en gebouwperspectief. Om sociale structuren in de wijk te behouden biedt Blokje Op bijvoorbeeld de kans om doorstroming te faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan bewoners van het bestaande complex, die na het uithuizen van hun kinderen, nu graag in een kleiner appartement willen wonen. Zo kunnen zij tóch doorstromen in hun eigen, vertrouwde omgeving.”

In de praktijk

De eerste Blokje Op-woningen worden toegevoegd aan de Klapwiek in Rotterdam. Daar worden 44 sociale huurwoningen voor ouderenhuisvesting opgetopt in opdracht van Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR).

Foto boven: Impressie Blokje Op - Klapwiek Rotterdam door EGM architecten