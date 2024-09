Word jij de volgende Young Professional award-winnaar?

De ABN AMRO Duurzame 50 beloont Young Professionals die het verschil maken bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. In 2023 ging Rosa Bos aan de haal met de ABN AMRO Duurzame 50 Young Professional award. In dit artikel blikken we terug en kijken we vooruit.

Rosa nam de award in ontvangst en zei toen: “Trots dat ik deze prijs mag winnen en verder kan gaan met waar ik mee bezig ben, het verduurzamen van de bouwsector. En daar ook meer publiciteit voor kan krijgen, zodat meer mensen zich erom bekommeren.”

En ze geeft aan wat het winnen van deze prijs betekent: “Het krijgen van deze waardering voor je werk helpt je verder omdat je meer bereik kunt hebben. Verduurzamen van de gebouwde omgeving doen we met zijn allen. Een ontwikkelaar moet op een andere manier met projecten bezig zijn, maar een opdrachtgever als een gemeente moet ook een andere vraag stellen.”

