Sterke banden smeden binnen vastgoedsector

De uitkomst van de jaarlijkse Green Buildings Regatta op donderdag 6 september 2024, in het pittoreske Enkhuizen, hield alle aanwezigen op het puntje van hun stoel. Bedrijven uit de vastgoedsector verzamelden zich voor een dag vol zeilplezier en netwerken, waarbij de beste teams het tegen elkaar opnamen.



Meer over de Green Buildings Regatta lees je hier.

Heugelijk nieuws

De dag werd feestelijk geopend met prachtig nieuws: Marit Bouwmeester, de meest succesvolle zeilster ter wereld, gaat haar eigen zeilacademie oprichten. Ze vertelde enthousiast: “De zeilsport heeft me veel gebracht, maar het is een elitesport. Ik wil zeilen toegankelijker maken voor kinderen, want iedereen moet kunnen genieten van watersport!” De gemeente Den Haag, het watersportverbond en CFP Green Buildings ondersteunen deze droom.

Tijdens de lunch verraste Bram Adema Marit met fantastisch nieuws: “Ik heb nog nooit zo snel, zo makkelijk geld opgehaald, dankzij alle deelnemers hier!” Met trots kon hij namens alle deelnemers van de regatta een cheque van €11.570,- overhandigen aan Marit Bouwmeester voor haar zeilacademie.

Sodexo domineert de regatta van 2024

De strijd was hevig, maar uiteindelijk ging Sodexo met de overwinning aan de haal. Hun boot Miesje presteerde uitstekend onder alle omstandigheden. Zij werden gevolgd door CFP & Friends en ISS, die respectievelijk de tweede en derde plaats innamen. De winnaars van de Green Buildings Regatta 2024 toonde niet alleen uitmuntende zeilvaardigheden, maar ook een sterk staaltje teamwork.

Reflectie op een succesvol evenement

Bram Adema sloot af met de woorden: “Iedereen heeft een serieuze wedstrijd gevaren, in serieuze condities. Het is dankzij jullie inzet en de ervaring en coaching van geweldige schippers. Dank voor jullie inzet en enthousiasme vandaag en tot volgend jaar!” Het evenement was wederom een groot succes, niet alleen vanwege de sportieve prestaties, maar ook door de sterke banden die binnen de vastgoedsector werden gesmeed. De combinatie van sportiviteit, duurzaamheid en samenwerkingen maken de Green Buildings Regatta een jaarlijks hoogtepunt voor de sector.