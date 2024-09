Naar de praktijk brengen van grote ambities

Het gedreven boetiek adviesbureau, PHI Factory kondigt met trots de uitbreiding van haar directieteam aan met de aanstelling van Laura Huijgen als operationeel directeur.

PHI Factory helpt sinds 2016 bedrijven, overheden, zorg- en onderwijsinstellingen, versnellen naar een duurzame en circulaire bedrijfsvoering. Na acht jaar, onder de leiding van oprichters Geerke Versteeg en Yvette Watson, treedt Laura Huijgen per oktober 2024 toe als operationeel directeur van PHI Factory. Met deze strategische zet willen ze het bedrijf naar een nog hoger niveau tillen.

Klaar voor de toekomst

“We staan nooit stil. Voortdurend ontwikkelen we manieren om onze klanten te helpen met het naar de praktijk brengen van hun grote ambities.”, aldus Geerke. “En elk jaar leggen we de lat hoger. Waar organisaties vandaag bezig zijn met het reduceren van hun negatieve impact of het realiseren van circulaire processen, ontwikkelen wij tegelijkertijd concrete handvatten om ook herstellend vermogen en regeneratie in hun ambities te borgen.” vult Yvette aan. Tot slot voegt Laura toe: “Deze continue ontwikkeling van onze dienstverlening, vraagt het beste van onze collega’s en bedrijfscultuur. Persoonlijke aandacht, de vrijheid om te experimenteren en continue te leren is hiervoor essentieel. Dan kunnen we nog véél meer bedrijven vooruit helpen.”