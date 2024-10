Eenvoudiger CSRD-compliant te worden is geen utopie

Het naleven van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) staat hoog op de agenda voor bedrijven. Wegwijs worden in een oerwoud aan eisen, dat vinden velen complex. Toch kan compliant worden én het optimaliseren van impact stukken simpeler, zo blijkt uit een gesprek Konstantinos Kouzelis, CEO van Coolset.

Aangesloten als partner van de CSRD Day is het duidelijk dat Coolset het belang van het onderwerp van de dag onderstreept. Eerst laat Konstantinos weten wat zijn organisatie precies doet: “Coolset is een sustainability management platform dat bedrijven helpt om CSRD-compliant te worden en impact inzichtelijk te maken. We zien dat onze klanten, door met ons softwareplatform te werken, er versneld voor zorgen dat ze voldoen aan wetgeving, die constant in beweging is. Ook worden zij in hun kracht gezet om workflows te optimaliseren, dataverzameling te centraliseren en voor een afgestemde DMA, ESRS- en auditklare rapportage te zorgen. Deze geïntegreerde oplossing zorgt voor consistentie en kennisbehoud in je organisatie.”

Belang van kennisdeling

Het belang van het behouden van knowhow en het delen hiervan, is volgens Konstantinos groot. Niet alleen over het naleven van wet- en regelgeving, maar ook over de kansen die samenhangen met compliant worden: “Zo geven we om de drie weken webinars en brengen we artikelen, templates en gidsen uit, om ervoor te zorgen dat bewustwording groeit en bedrijven kennis opdoen. Om onze doelstelling van kennisdeling extra kracht bij te zetten, zijn we bij het inhoudelijke programma van de CSRD Day betrokken. Dat sluit hier goed op aan. Hier laten we ook zien wat Coolset onderscheidt van andere platformen: hiermee vul je alle ingrediënten van de CSRD in én meet je je footprint op scope 1, 2 en 3 emissies. Als je het inzicht hebt, kun je acteren op verbeteringen.”

Impact en risico’s in kaart

Tijdens de CSRD Day zijn er verschillende sessies die deelnemers kunnen volgen, onder andere om voor praktische handvaten te zorgen. De mouwen opstropen kan bijvoorbeeld bij Jasper Akkermans van Coolset, expert in duurzaamheid en onderzoeker. In zijn sessie ‘Hoe kies je de juiste IROs: de essentie van dubbele materialiteit’ leren deelnemers hoe ze als bedrijf de juiste Impacts, Risks & Opportunities (IROs) kunnen identificeren volgens de principes van dubbele materialiteitsanalyse: ‘Essentieel om te voldoen aan de eisen van de EU CSRD en om zowel interne als externe risico’s goed in kaart te brengen’.

Optimale voorbereiding

Een tweede sessie wordt geleid door Konstantinos, over ‘CSRD-audits ontrafeld: Best practices en EFRAG richtlijnen’. In deze sessie vertelt hij over hoe bedrijven zich optimaal kunnen voorbereiden op CSRD-audits, door het volgen van de nieuwste richtlijnen van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Ook worden best practices besproken voor het uitvoeren van effectieve audits, het waarborgen van compliance en het verhogen van de kwaliteit van de duurzaamheidsrapportages.

Vliegende start

Aan het einde van de sessies weten deelnemers hoe ze een vliegende start kunnen maken met het naleven van de CSRD en staan ze in hun kracht om dit zelfstandig te doen. Konstantinos: “We laten zien hoe je van een nulpunt tot CSRD-compliant kan komen met onze software. Zonder verplichte tussenkomst van externe adviseurs. Vind je dit toch wél fijn, dan kun je uiteraard altijd gebruikmaken van het uitgebreide Coolset partnernetwerk, of je eigen adviesbureau. Het platform is zo ingericht dat afdelingen en professionals optimaal kunnen samenwerken om de CSRD na te leven, en bewijsstukken hiervoor kunnen toevoegen om de audit te vergemakkelijken. En dat verschillende disciplines ermee aan de slag kunnen, van CEO tot stagiair, van CFO tot duurzaamheidsmanager. Op deze manier centraliseer je je kennis op één plek en borg je de toekomstbestendigheid van je organisatie.”

