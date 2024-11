Dertig jaar duurzaamheid met Paul van Bergen

Om hem Mr. Duurzaamheid te noemen, gaat wellicht net een stapje te ver, maar al ver voordat duurzaamheid een begrip was, was dit voor Paul van Bergen, directeur en senior adviseur bouwfysica en duurzaamheid bij DGMR, dagelijkse kost. “Vroeger waren we een roepende in de woestijn, tegenwoordig moet alles duurzaam zijn.” Vanwege zijn leeftijd doet Paul -verplicht- een stapje terug in het bedrijf, maar stoppen met werken? Daarvan wil hij nog lang niet weten.

Waar Paul dertig jaar geleden alleen stond, is verduurzaming nu bijna een wedstrijdje geworden. “Iedereen kijkt naar elkaar en iedereen loopt achter de koplopers aan. Dat betekent soms ook dat iedereen dezelfde fout maakt. Wij zijn zo’n koploper en voor een klant in Amsterdam bedachten we een eigen energievoorziening. De motor liep op gebruikt frituurvet. Hartstikke vernieuwend en duurzaam natuurlijk, maar wat we niet voorzien hadden was de accijns die geheven werd op afgedankte brandstof. Het was weliswaar goed voor het milieu, maar ook onbetaalbaar.”

En zo heeft Paul van Bergen, die op 1 juli afscheid nam als directielid, de afgelopen vierendertig jaar een enorme hoeveelheid kennis en ervaring opgedaan. Omdat die nog steeds zeer relevant is, blijft hij voorlopig als adviseur in dienst bij ingenieurs- en adviesbureau DGMR. “Dat ik stop als directeur heeft ermee te maken dat het bedrijf in eigendom is van de medewerkers. Met elkaar hebben we afgesproken dat het directeurschap eindigt in het jaar dat je 63 wordt en dat is in mijn geval zo. Ik mag niet meer diegene zijn, die de knopen doorhakt. Het zal vast nog wel eens lastig worden om mijn mond te houden, maar daar staat ook tegenover dat ik een vrijere rol krijg en anderen ga coachen. Het feit dat je de nieuwe generatie de ruimte geeft, vind ik heel mooi.”

Paul blijft dus werkzaam voor DGMR als adviseur. In die rol zet hij zijn ervaring en expertise in daar waar het nodig is. Paul van Bergen werkt al ruim drie decennia bij DGMR en zag het bedrijf groeien van een kleine speler naar de grote marktpartij die het nu is. Werkinhoudelijk veranderde er veel. “Ons expertisegebied is veel breder geworden. We hebben over veel meer thema’s kennis. Er wordt meer naar ons geluisterd en we schuiven eerder aan tafel bij onze opdrachtgevers, verspreid over heel Nederland. Dat is fijn, maar wat ik jammer vind is dat ze niet meer zonder ons kunnen, omdat je in Nederland voor elk wissewasje een adviseur nodig hebt. Dat is goed voor de business, maar het vertraagt ook enorm. Projecten duren vele malen langer. En omdat we met alles en iedereen rekening houden, is het eindresultaat altijd een compromis. Dat is uiteindelijk minder sterk dan de boodschap die je eigenlijk had willen vertellen.’

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is al dertig jaar verweven in Pauls werkzaamheden. “In mijn ogen is het een verzamelterm voor alle aandacht die er nu is voor duurzaamheid. Daaronder vallen onder meer klimaatadaptatie, materiaalgebruik, energieverbruik, carbon based bouwen en circulariteit. Toen we hier als DGMR 25 jaar geleden mee begonnen, waren we een roepende in de woestijn en moesten we het begrip duurzaamheid continu uitleggen. Nu moet alles duurzaam zijn. En terecht hoor. Wij pleitten daar als koploper al jaren voor. Maar ik erger me aan mensen die zomaar iets roepen over duurzaam bouwen zonder fundamentele kennis te hebben. Vroeger werd er bijvoorbeeld geïsoleerd met vlas en stro. Dat hebben we de afgelopen decennia vervangen door fossiele isolatiematerialen en nu gaan we ze weer vervangen door vlas, hennep, houtvezel en andere natuurlijke, biobased materialen. Omdat er andere eisen worden gesteld aan onder meer brandveiligheid, kan dat niet altijd én vraagt dat om aanvullende kennis, ook van ons. Duurzaam bouwen is tegenwoordig ook de integratie van natuur: natuurinclusief bouwen noemen we dat. Dat is kennis die we nog ontwikkelen. Daardoor overwegen we bijvoorbeeld een ecoloog in dienst te nemen. Zoals ik al zei: onze expertise wordt steeds breder.”

