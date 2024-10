Investering voor betaalbare nieuwbouwwoningen

Om verdere groei mogelijk te maken, investeert Rabobank een extra € 1 miljard in het BPD Woningfonds, dat in tien jaar 15.000 middenhuurwoningen wil realiseren. In 2019 ontving BPD Woningfonds al € 1 miljard van Rabobank en met de nieuwe toekenning kan het fonds verder investeren in betaalbare en duurzame nieuwbouwwoningen.

Inmiddels zitten er ruim 5.000 woningen in portefeuille. Harm Janssen, CEO BPD Europe reageert blij op de uitbreiding van de commitment van Rabobank: “Door de samenwerking tussen ontwikkelaar BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en beleggingsfonds BPD Woningfonds hebben wij de afgelopen vijf jaar aanzienlijk bijgedragen aan het toevoegen van meer betaalbare woningen in Nederland. Inmiddels valt ruim meer dan de helft van de woningen die wij ontwikkelen in het betaalbare segment.”

Doorstroming

Volgens Harm zijn meer betaalbare woningen niet alleen broodnodig, maar zorgen ze ook voor een goede doorstroming op de woningmarkt. “We zien er dan ook naar uit om de komende jaren samen met BPD Woningfonds onze koers voort te zetten en meer betaalbare woningen aan de woningmarkt toe te voegen.” Tak Lam, fondsdirecteur BPD Woningfonds: "Het is een blijk van vertrouwen en maatschappelijke verantwoordelijkheid van Rabobank door opnieuw te investeren in BPD Woningfonds en daarmee in de Nederlandse woningmarkt. Met deze nieuwe investering zijn we in staat duurzame nieuwbouwwoningen toe te voegen en aan te bieden aan starters, gezinnen en senioren die niet in aanmerking komen voor sociale of dure huur, of voor wie een koopwoning buiten bereik ligt.

Geschikt thuis vinden

Carlo van Kemenade, directeur Retail Nederland Rabobank: "Het tekort aan betaalbare woningen maakt het voor veel mensen moeilijk om een geschikt thuis te vinden. Als coöperatieve bank willen wij mensen helpen hun woonwensen te realiseren. Dit doen we niet alleen door hen op weg te helpen met een hypotheek, maar ook door ervoor te zorgen dat er meer woningen bijkomen. Bijvoorbeeld door de bouw van flexwoningen te stimuleren en te investeren in woningbouw. Met deze extra investering in het BPD Woningfonds zetten we een tandje bij en breiden we het aanbod in het middenhuursegment verder uit. Zo krijgen meer mensen toegang tot hun droomhuis."