Suze Gehem over de Klimaattop GO 2024

CEO van de Groene Grachten en winnaar van de ABN AMRO Duurzame 50 2023, Suze Gehem, is aanwezig op de Klimaattop GO 2024! Suze geeft scherp weer waarom we als publieke en private partijen bij elkaar moeten komen en de verduurzaming van de Nederlandse gebouwde omgeving moeten versnellen: "Aan de vooravond van de grootste verbouwing van Nederland hebben we elkaar hard nodig."

Suze Gehem is de enthousiaste en energieke CEO van De Groene Grachten. Dit bedrijf richtte ze op met de gedachte: als je een eeuwenoud grachtenpand energieneutraal kunt maken, dan kun je die uitdaging overal invullen. Inmiddels werkt ze met haar team aan het renoveren en toekomstbestendig maken van een monumentale en historische gebieden en gebouwen. Gebiedsgerichte aanpakken van bijvoorbeeld de verduurzaming van Molen de Otter en het duurzame kadeherstel van Amsterdam zijn voorbeelden hiervan.

