Excursie Rotterdam de Boer op tijdens Klimaattop GO 2024

De excursie ‘Rotterdam de Boer op’ van Natuurmonumenten en Klimaattop Gebouwde Omgeving laat je het resultaat van zestien jaar samenwerking tussen gemeenten, natuurorganisaties en boeren ontdekken. Er is ruimte voor ongeveer 30 deelnemers, dus schrijf je snel in.

We vertrekken bij ochtendkrieken op 7 november 2024 om 07.15 uur en begint met een adembenemend uitzicht over de skyline van Rotterdam. Een volgend onderdeel op het programma is een wandeling door Polder Schieveen (zie foto boven) naar belevenisboerderij Schieveen, inclusief een rondleiding en mogelijkheid tot verduidelijking aan de hand van vragen. En nog een praktische toevoeging: een lokaal ontbijt vanuit Rotterdam de Boer op is inbegrepen.

Leren over het platteland

De excursie combineert het nuttige met het aangename: je ontdekt het resultaat van zestien jaar samenwerking tussen gemeenten, natuurorganisaties en boeren. Je leert over de waarde van evenwichtig investeren in onze leefomgeving. En hoort pitches over de toekomst van de regio en de impact van natuur in de stedelijke omgeving. Zo leer je tijdens een inspirerende ochtend over de veranderingen van het Rotterdamse platteland. Om 08.50u keren deelnemers weer terug naar de Van Nellefabriek.

Schrijf je in voor de excursie. Blijf op de hoogte en houd de website van de Klimaattop GO 2024 in de gaten.

Foto door: Maurice Kruk