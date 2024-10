Seawood Materials winnaar Ruud van Berkel Award '24 

Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven deze week is de tweede Ruud van Berkel Award uitgereikt. De winnaar van dit jaar is SeaWood Materials: een 100 procent natuurlijk plaatmateriaal, volledig gemaakt van zeewier en tomatenstengels. Deze unieke, zelfbindende plaatmaterialen bieden een duurzame en milieuvriendelijke oplossing voor binnenmuren en meubels, zonder giftige bindmiddelen.

In een tijd waarin klimaatverandering ons dwingt om onze ruimtelijke omgeving anders vorm te geven, is het essentieel om te bouwen met biobased materialen en innovatieve ontwerpen. Het winnende idee, afkomstig van BlueBlocks Concepts, is een prachtig voorbeeld van hoe we natuurlijke bronnen kunnen benutten om onze leefruimtes te verrijken en tegelijkertijd de CO2-uitstoot te verlagen. Door gebruik te maken van gekweekt zeewier en tuinbouwafval, zoals tomatenstengels, verandert SeaWood potentieel afval in een waardevolle hulpbron. Dit benadrukt de circulaire economie, waarbij afval wordt omgezet in waardevolle producten.

De jury, bestaande uit Nienke Dijkstra (TNO), Urias Santos Bakker (Havensteder), Bastiaan de Roo (PLNT) en begeleidt door Lonneke Wijnhoven (Heembouw), raakten overtuigd van SeaWood Materials als winnaar door de grootte van de impact die het toepassen van deze ‘local sourcing’ oplevert. “Een gigantisch mooi, interessant en implementeerbaar idee en bovendien met een direct aansluiting bij de duurzaamheidsambitie van Heembouw. We gaan hier graag mee aan de slag!”

Het is de tweede keer dat Heembouw deze jaarlijkse stimuleringsprijs uitreikt, met als doel innovatieve architectuur en architectonische innovaties die bijdragen aan een duurzame toekomst te belonen. Om het gebruik van SeaWood Materials nog verder tot wasdom te laten komen, wint BlueBlocks Concepts een proeftuin. Ofwel een project om haar ideeën samen met Heembouw als ontwerpende bouwer op toe te passen. In 2025 organiseert Heembouw opnieuw de Ruud van Berkel Award, een eerbetoon aan Heembouw-oprichter Ruud van Berkel.