Het wonder van Tholen: blauwdruk voor oplossing netcongestie

Op het Zeeuwse Tholen is op maandag 10 juni onder grote belangstelling de eerste energy hub (e-hub) in Nederland in gebruik genomen. In deze e-hub kunnen bedrijven stroom met elkaar delen. Over dit inspirerende voorbeeld en oplossing voor netcongestie, leer je meer op donderdag 7 november, op de Klimaattop GO 2024.

In september 2023 tekenden bedrijvencollectief REC Tholen en netbeheerder Stedin een groepscapaciteitsovereenkomst. Na de plaatsing van de batterij kon de e-hub van start. Binnen de e-hub combineren de deelnemende bedrijven opwek, opslag en slim gebruik van het elektriciteitsnet om de pieken in vraag en aanbod op te vangen. Maar: deze oplossing reikt voor netcongestie reikt verder dan een hub, maar kan door inspiratie en samenwerking van gemeenten en corporaties een positieve kanteling betekenen in het energiesysteem.

Baanbrekend

Minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, prijst de bedrijventerreinen in Tholen als een ‘schoolvoorbeeld’ voor de innovatieve samenwerking in de energietransitie. Hij verwijst daarbij naar de baanbrekende “groepscapaciteitsovereenkomst” tussen Stedin en REC Tholen B.V. hub op Tholen, wat de weg vrijmaakt voor een duurzamere energievoorziening. Deze unieke overeenkomst toont aan hoe Tholen voorop loopt in de transitie naar duurzame energie en benadrukt het belang van dergelijke initiatieven voor een groenere toekomst. Ontdek de sessie op deze pagina.

Bron foto: On E Target