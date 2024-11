Morgen is het zover: de Klimaattop GO 2024!

Over één dag is het zover: de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2024. Als voorbereiding op de tweedaagse conferentie bracht Duurzaam Gebouwd het rapport Op weg naar CO2-neutraal uit. De aftrap vindt morgen plaats om 10:00 uur, door voorzitter Onno Dwars van de Programmaraad.

Op deze pagina bekijk je het complete programma, met onder andere Climate Tours, Deals, Fora en Duurzaamheid in de Praktijk. Kortom, veel variatie in werkvormen die je tegemoet kunt zien. Programmadirecteur Wietse Walinga van KTGO 2024 omschreef eerder in zijn artikel ‘Welkom op de Klimaattop GO’ de drijfveren voor een Klimaattop: “Wat mij persoonlijk inspireerde zijn de cijfers van de Climate Action Tracker. Ze laten zien dat we door de wereldwijde maatregelen in tien jaar tijd maar liefst één graad Celsius opwarming hebben voorkomen! Dat geeft mij hoop. Sterker nog, het geeft me energie om nóg harder te gaan voor verduurzaming. En daarom organiseren we de Klimaattop Gebouwde Omgeving op 6 en 7 november in de Van Nelle Fabriek.”

Grote vraagstukken aanpakken

Tijdens deze tweedaagse conferentie pakken we de grootste vraagstukken aan: Waar staan we? Wat hebben we al bereikt? Wat moet er nog gebeuren? Je leest de komende week de belangrijkste uitkomsten en afspraken die gemaakt worden op de websites van Duurzaam Gebouwd en Klimaattop GO 2024.

Kansen in het verschiet