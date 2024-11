Kansen van de STOER-aanpak vergroten

De tweede dag van de Klimaattop GO 2024 werd afgetrapt met een ontbijtsessie, met onder anderen Wethouder Chantal Zeegers van Rotterdam, Jan van Beuningen, directeur Bouwen en Energie bij ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) en Diederik Samsom, raad van commissarissen Gasunie. Deelnemers deelden, onder leiding van Inge Diepman, inzichten over de STOER-aanpak: wat kan en moet er anders?

Wethouder Chantal Zeegers, verantwoordelijk voor Klimaat, Bouwen en Wonen, liet eerst weten dat de tienduizendste woning van het aardgas afgaat. “Dit vraagt enorm veel maatwerk. Dit gaat onder andere over de wijk intrekken, want de toekomst begint achter de voordeur. Soms zijn er hobbels te overwinnen in wetgeving en financiering, maar we laten hiermee zien dat het mogelijk is om in de transitie meet te gaan. We zijn dan ook trots op de tienduizendste woning die van het aardgas af gaat.”

Om te weten waar we naartoe gaan, moeten we eerst weten waar we staan. Diederik blikt daarna terug naar het startschot voor het Klimaatakkoord: “Destijds waren er klimaattafels. Ik was voorzitter van de Gebouwde Omgeving, waarin we overlegden over de kaders van het akkoord.” Volgens Jan heeft het akkoord impact gehad: “Het was een start van een echte versnelling, onder andere bij gemeenten.” Tegelijkertijd zijn we nog steeds op zoek naar een ‘Silver Bullet’, volgens Diederik: “We moeten sneller maar maken nog niet de verandering waar. Een positieve verandering is dat we technologisch stappen zetten rondom bijvoorbeeld warmtepompen. Die kunnen en worden nu vaker ingezet.”

Integraal verduurzaamde wijken

Daarnaast zien we subsidieaanvragen, bijvoorbeeld ISDE, exponentieel stijgen. Jan: “Ook de verkoop van warmtepompen stijgt. Er liggen nog kansen. Zo kun je met warmtenetten de netcongestie voor een deel oplossen. Het belang van een integraal verduurzaamde wijk is verder essentieel. Hier koppelen we idealiter groen en maatregelen voor klimaatadaptatie. Bij verdichte gebieden moeten we stappen zetten met optoppen.”

Arbeidsmarkt

Uit het publiek kwamen verschillende inzichten, onder andere uit omringende gemeente van Rotterdam. Onder andere werd de nadruk gelegd op het klaarstomen van mensen om kennis te borgen en de kwaliteit van de verduurzaming zeker te stellen. De nadruk op natuurinclusief bouwen kwam van Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel. Hij voegde toe: “Ga met publiek private samenwerkingen aan de slag en bouw integraal aan oplossingen. Zorg ervoor dat je op een goede manier bouwt.”

Volgens Harwil de Jonge van Heijmans en Dick van Ginkel van TBI Woonlab moet er meer nadruk komen op het aansluiten op Europese wet- en regelgeving. Goede voorbeelden zijn er volgens Dick: “Bijvoorbeeld het Rotterdamse Doorbouwen Akkoord. Daar worden pijlen gericht op de EU Taxonomie en de CO 2 -reductie die bij projecten mogelijk zijn. Als er opgeschaald wordt naar 100.000 woningen, dan wil je uniforme regelgeving.” Jan reageert hierop: “We zien dat er nationale initiatieven als Paris Proof en Het Nieuwe Normaal ontstaan. Hoe verhouden die zich tot bijvoorbeeld de ZEB en de EPBD? STOER staat onder andere voor het schrappen en slimmer inrichten, met Europese uitgangspunten als basis.

Hoge ambities

Rosa Bos van Ballast Nedam Development voegde toe: “Laten we de regels in Brussel volgen, met hoge ambities. Technisch gezien kunnen we het al.” Chantal pleitte daarbij voor betaalbare transities voor bewoners: “Anders wordt het heel lastig voor hen om van het gas af te gaan.” Om de versnelling verder te stimuleren is data over duurzaamheid essentieel. Dat belang illustreerde Frank del Gatto van NL Greenlabel: “Data geeft inzicht, waardoor je mogelijkheid krijgt om koppelingen tussen thema’s als energie en groen te realiseren. Vandaag laten we het Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving zien, waarmee je een totaalbeeld krijgt over onder andere biodiversiteit en klimaat. Hierop kun je vervolgens acteren.”