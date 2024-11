Oprichting Biobased Nederland: een stap vooruit voor Duurzaam Bouwen

Vandaag is Biobased Nederland officieel gelanceerd, een nieuwe vereniging en initiatief vanuit biobased producenten, dat zich richt op het ondersteunen en opschalen van de biobased bouwsector in Nederland. De vereniging speelt in op de groeiende vraag naar duurzame bouwmaterialen en biedt brede ondersteuning aan producenten en afnemers van biobased materialen. Hoewel hout al goed vertegenwoordigd is, is er nog een gebrek aan ondersteuning voor andere biobased materialen.

Noodzaak voor opschaling

De oprichting van Biobased Nederland is essentieel vanwege de noodzaak om op te schalen met de productie en toepassing van biobased materialen. Daarnaast is er een dringende behoefte aan structurele ondersteuning: producenten zien de mogelijkheden van biobased materialen, maar ervaren obstakels op het gebied van productiecapaciteit, wet- en regelgeving, en afzetmarkten. De vereniging wil bijdragen aan de realisatie van de nationale COâ‚‚-reductiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord, die in lijn liggen met de Europese Green Deal. Aangezien de bouwsector verantwoordelijk is voor 38 procent van de totale CO 2 -uitstoot, kunnen biobased bouwmaterialen een belangrijke rol spelen in het terugdringen van deze cijfers.

"Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te behalen, is het van cruciaal belang om de productie van biobased materialen op te schalen. Alleen zo kunnen we concurreren met huidige gangbare materialen en een duurzame bouwsector realiseren," aldus voorzitter Johan Mellegers.

Drie hoofdpijlers

De vereniging richt zich op drie hoofdpijlers:

1. Vertegenwoordiging en lobbywerk – Biobased Nederland vertegenwoordigt de sector bij beleidsmakers en zet zich in voor betere wet- en regelgeving rondom biobased materialen.

2. Onderzoek en informatievoorziening – De vereniging voert onderzoek uit naar de status en mogelijkheden van biobased bouwmaterialen in Nederland en Europa, om kansen en knelpunten te identificeren.

3. Opschalingsprojecten – Door producenten en grote afnemers samen te brengen, organiseert Biobased Nederland projecten die de markt voor biobased bouwmaterialen een sterke impuls geven.

Met deze strategische aanpak wil Biobased Nederland een solide basis leggen voor de groei en acceptatie van biobased materialen, en een leidende rol spelen in de verduurzaming van de Nederlandse bouwsector.

Foto boven (vlnr) Rogier van Mensvoort van Isovlas, daarnaast John Smit van SAM panelen, Mark Faay van Faay Vianen en Johan Mellegers voorzitter Biobased Nederland.