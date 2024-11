Daad bij het woord voegen

Voor Duurzaam Gebouwd zette Farid Saif, adviseur bouwfysica en duurzaamheid bij DWA en één van de deelnemers van de Klimaattop GO 2024, zijn belangrijkste inzichten op papier.

Onlangs had ik de kans om de eerste Klimaattop Gebouwde Omgeving bij te wonen, in de prachtige Van Nelle Fabriek. Het was een inspirerende dag vol interessante presentaties en discussies over hoe we onze steden duurzamer kunnen maken. De thema’s circulair bouwen, energietransitie, klimaatbestendig bouwen en sociale impact stonden centraal en werden vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Een van de presentaties die mij het meest is bijgebleven was een onderzoek naar nieuwe waardemodellen voor toekomstbestendig vastgoed. Dit onderzoek biedt nieuwe inzichten in hoe we de waarde van vastgoed kunnen herdefiniëren, met het oog op duurzaamheid. Het benadrukte hoe belangrijk het is om op de lange termijn te denken en te investeren in duurzame oplossingen.

Rotterdams Weerwoord

Een praktische uitwerking van klimaatbestendig bouwen werd toegelicht door de gemeente Rotterdam. Zij vertelde over het Rotterdams Weerwoord. Hun strategie voor Rotterdam past goed bij de stad, op hun website is te lezen voegen daden bij onze woorden. Ze lieten zien hoe ze de stad willen beschermen, tegen klimaatveranderingen: door slimme oplossingen te bedenken voor problemen zoals wateroverlast en hitte. Het was mooi om te zien hoe ze samenwerken met bewoners en bedrijven om deze doelen te bereiken.

Groener en gezonder

NL Greenlabel had ook een fascinerende sessie. Ze legden uit hoe hun label werkt en hoe het helpt om onze leefomgeving groener en gezonder te maken. Het was interessant om te horen hoe ze duurzaamheid meetbaar maken en hoe dit kan bijdragen aan het ontwikkelen van duurzame projecten.

Innoveren in binnenstedelijke omgeving

De geleerde lessen van Merwedelab in Utrecht tot slot heel waardevol. Dit living lab liet zien hoe experimenteren en innoveren in een binnenstedelijke omgeving leidt tot praktische en schaalbare oplossingen voor klimaatadaptatie. Het gebied is autovrij ontworpen en daardoor is er meer openbare ruimte beschikbaar voor de toekomstige bewoners.

Al met al vond ik de klimaattop een zeer waardevolle ervaring. Het was inspirerend om te zien hoe verschillende partijen samenwerken aan een betere toekomst. Ik kijk uit naar de volgende klimaattop!