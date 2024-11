Elektrisch materiaal bij routekaart zero-emissie Arnhem

Arnhem gaat bij het aanleggen of herinrichten van wegen zoveel mogelijk elektrisch materieel inzetten. Dat zorgt voor schonere lucht in de stad en is ook veel stiller voor de omwonenden en wegwerkers. Al dit jaar betekent dit dat klein materieel zoals trilplaten, minikranen of kleine shovels verplicht elektrisch zijn. In 2030 is het de bedoeling dat bijna alle materieel, licht en zwaar, zero emissie is. Dat staat in de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen, die het college van B&W deze week vaststelde.

Elektrische auto’s zijn inmiddels normaal in het straatbeeld. Net als elektrische trolleybussen, een ander bekend Arnhems verschijnsel. Nu er ook steeds meer (zwaar) elektrisch materieel voor de wegenbouw beschikbaar komt, wil Arnhem daar maximaal van profiteren. Bij de aanleg of aanpassing van een weg, wordt daarom voorgeschreven dat ‘kleiner’ materieel (met een vermogen tot 37 kW) elektrisch moet zijn. In sommige gevallen komen daar aanvullende eisen voor groter elektrisch materieel bij. Vanaf 2030 is bijna al het lichte en zware materieel zero-emissie, staat in de routekaart. Wethouder duurzame mobiliteit Nermina Kundiić: "Hierdoor dragen we een fiks steentje bij aan schonere lucht in de stad. En het scheelt een hoop lawaai. Tel uit je winst."

45 ton minder uitstoot CO2

De ‘zero-emissie-eisen’ gelden in 2024 al bij acht grote projecten. Bij die projecten wordt met zoveel mogelijk elektrisch materieel gewerkt. Dat leidt tot een fikse vermindering van de uitstoot van CO2. Door deze aanpak worden er honderden tonnen minder CO2 uitgestoten. Ook de uitstoot van stikstof en fijnstof gaat fors omlaag. Daarnaast is het stiller dan gebruikelijk.

Bij het maken van de routekaart zijn aannemers in de wegenbouw betrokken. "Alleen samen met hen konden we de routekaart zo ambitieus maken", aldus Nermina.

‘Industrieel’ oplaadpunt

Eén van de uitdagingen is: waar moeten de elektrische graafmachines en vrachtwagens aan de laadpaal? Een gewoon auto-oplaadpunt is doorgaans niet geschikt voor groot wegenbouwmaterieel. En het is bovendien niet de bedoeling dat bijvoorbeeld een grote vrachtwagen of een mobiele bouwkraan een hele nacht in een woonwijk staat op te laden. Nermina: "Daarvoor hebben we speciaal een ‘industriële’ oplaadpunt op bedrijventerrein Kleefse Waard ingericht. Dat heeft een vermogen dat vijf tot tien keer zo hoog is als een normaal oplaadpunt voor elektrische auto’s. Daar kunnen zij zonder problemen opladen." Het is de bedoeling dat er meer van deze speciale industriële oplaadpunten komen.

Arnhem in top 10 duurzame aanbesteders

Deze inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven. Arnhem hoort bij de koplopers in Nederland bij duurzame wegenbouw. Daarnaast steeg Arnhem onlangs naar de tiende plek in de top 25 van meest duurzame aanbesteders van Bouwend Nederland. Daarmee is Arnhem de duurzaamste aanbesteder van Gelderland. Door duurzaamheid een belangrijk criterium te maken in de gunning van projecten worden marktpartijen uitgedaagd en innovaties bevorderd die Nederland energieneutraal, circulair en klimaatbestendig maken.