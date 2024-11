“We verrassen onze opdrachtgevers altijd”

Een groene gevel zorgt voor de integratie van een gebouw in een natuurlijke omgeving en voor een natuurlijke aanblik. Om dat te bereiken dient een architect wel rekening te houden met onder meer de gewichtsbelasting van zo’n gevel. Mobilane zorgt voor de rest, waaronder de juiste beplanting op de juiste plek. “De beplanting verschilt per gevel”, legt Dick Lauwerijssen uit.

Groensysteemproducent en -leverancier Mobilane bestaat sinds 2000 en met name de afgelopen jaren heeft technisch directeur Dick Lauwerijssen een toename in aanvragen van groene gevels en groene daken gemerkt. Toch vindt hij dat het nóg beter kan. “De voordelen van groene daken en van verticaal groen zijn enorm, waaronder een positief effect op onze gezondheid”, legt hij uit. “Het blijft onze grootste uitdaging om meer bewustzijn te creëren van het belang van groene daken en gevels bij opdrachtgevers van grotere projecten. Zo ook bij architecten. Met groene daken en gevels zorgen we ervoor dat datacenters en distributiecentra een natuurlijke uitstraling krijgen en meer in de natuurlijke omgeving integreren.”

Daarbij benadrukt hij het belang om Mobilane zo vroeg mogelijk in een project te betrekken. “Het liefst willen we dat een architect in zijn ontwerp rekening houdt met de komst van groene gevels of groene wanden, vanwege de gewichtsbelasting. Het moet voor de constructie mogelijk zijn om 40 kilo per vierkante meter te dragen, want zo veel weegt een van onze groene gevels of groene wanden. Met dat gewicht geldt ons systeem als een van de lichtste in de markt.”

Watervoorziening

Niet alleen met de gewichtsbelasting dient een architect rekening te houden, maar ook met de watervoorziening van de planten. “Met ons systeem zorgen we ervoor dat de planten het benodigde water krijgen”, legt Dick uit. “Dat is steeds meer een combinatie van regenwater en leidingwater. Hoewel het gebruik van regenwater toeneemt, blijft ook het gebruik van leidingwater van belang. De planten moeten namelijk ook water krijgen als er zes weken lang geen neerslag valt.”

De eerste stap is om het regenwater ergens, zoals op het dak, op te slaan. Daarna moet er een kleine technische ruimte in het gebouw aanwezig zijn voor een pompsysteem om het leidingwater van een watertank naar de groene gevel of groene wand te transporteren. “In de technische ruimte moet ook een voedingstank zijn om het water te voorzien van de benodigde nutriënten voor de planten. En uiteraard zijn leidingen nodig om het water van het watertank in de technische ruimte en de opslagtank op het dak naar de groene gevels of wanden te transporteren. Het is verstandiger om de aanleg van die leidingen direct in het ontwerp mee te nemen, in plaats van ze later in het gebouw aan te brengen.”

De afgelopen jaren heeft Mobilane voor diverse producten gezorgd, waaronder de modulaire groene gevel Mobipanel en de Mobiroof Eco, een kant-en-klare duurzame sedumcassette voor een groen dak. “We zorgen zelf voor de beplanting van onze groene gevels en daken”, geeft Dick aan. “Zo beschikken we op onze locatie in Bemmel over een kas met verschillende klimaatzones. Die verschillende zones hebben we nodig, omdat de locatie van de gevel de beplanting bepaalt. Een gevel aan de zuidzijde van een gebouw krijgt veel zon en daar moeten de planten wel van houden. Dit geldt ook voor de zogeheten schaduwplanten, die we aan de noordzijde van een gebouw plaatsen.”

Vergroende sporthal

Mobilane heeft dit jaar onder meer de sporthal Theothorne in de Gelderse gemeente Dieren voorzien van groene gevels. “Eigenlijk moest die sporthal weg, maar vanwege de sociale functie van de verschillende sportverenigingen heeft de gemeente besloten om de hal te renoveren”, vertelt hij. “Boven op de sporthal staat een kleiner gebouw, dat we hebben vergroend met onze groene gevels en dak. Daarnaast zijn de gevels voorzien van hout; dat zorgt voor een mooie afwisseling met de groene planten.”

Dick merkt dat Mobilane met haar werkzaamheden bijna altijd de opdrachtgevers van diverse soorten projecten verrast. “Opdrachtgevers hebben nog niet echt een beeld hoe hun gebouw eruit komt te zien met een of meerdere groene gevels. Als we onze planten aan een gevel hebben gehangen, merken we al snel dat ze onder de indruk zijn. En daar doen we het uiteindelijk voor.”

