'Kies vroegtijdig voor duurzaamheid'

Op de Klimaattop GO 2024 vindt een gezamenlijke zoektocht plaats. Naar nieuw beleid en ambities om klimaatdoelstellingen in te vullen en naar partijen die uit de mouwen steken. Op de stand van Duurzaam Gebouwd praten we bij met Bart Maas en Douwe de Vries van Thunnissen over actuele thema’s rondom duurzaamheid.

Het belang van evenementen zoals de Klimaattop GO, waar publieke en private partijen elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen over impact maken rondom onder andere CO 2 -reductie, onderstreept Bart: “We zien op de tweedaagse conferentie een heleboel partijen die nieuw zijn voor ons, maar ook bekende gezichten, waar we op inhoudelijk vlak weer mee bijpraten. Op deze manier blijven we op de hoogte van de nieuwe initiatieven die partijen ontplooien. Voor ons is het vervolgens interessant om daar wellicht aansluiting op te vinden.”

Hier ziet Bart vooral waarde in gesprekken die vooral gaan over de praktische realisatie van projecten. “De gesprekken moeten niet op een te hoog abstractieniveau zitten, maar juist over de realisatie van nieuwbouw en renovatie die we de komende maanden en jaren kunnen doen. Hierbij gaat het dus om beleid maken dat op de korte termijn invulling geeft aan doelstellingen als CO 2 -reductie en het verlagen van milieu-impact.” Douwe vult aan: “Een essentiële toevoeging en kanttekening is dat het hier dan wel om toekomstbestendige bouw gaat, waar we op de lange termijn geen spijt van krijgen.”

Paris Proof gebouwde omgeving

Dat verlangt van overheden dat ze een regiefunctie vervullen, waarin ze richting geven naar een Paris Proof gebouwde omgeving. “Alleen als die richting duidelijk is bouwen en renoveren met het oog op de toekomst”, gaat Bart verder. “Daarnaast is er een andere belangrijke voorwaarde. Opdrachtgevers móeten samenwerkingspartners eerder betrekken in hun duurzaamheidsopgaven. Nog vóórdat er een selectie is gemaakt. Alleen als de juiste vraag is gesteld, ontstaat er een resultaat waar we trots op mogen zijn. Door de markt eerder te betrekken, ligt innovatie in het verschiet.”

Grotere diversiteit

Hierbij willen Bart en Douwe een lans breken voor de toepassing van een grotere diversiteit aan oplossingen. “Soms klinkt het bij kennisbijeenkomsten alsof er maar één goede oplossing is”, gaat Douwe verder. “Bijvoorbeeld in de discussies over de materialen die we toepassen in projecten. Het is prijzenswaardig dat sommige partijen enthousiast zijn over bijvoorbeeld houtbouw, of het gebruik van biobased materialen. Tegelijkertijd is het van belang dat we goed kijken naar de situatie, zodat we voor ieder project de juiste keuze maken.” Bart: “Daarom kiezen we niet voor een standaard of fabrieksmatige aanpak, maar richten we ons liever op het selecteren van de oplossing die het beste past.”

Toegevoegde waarde

Voor Bart is de toegevoegde waarde van een platform als Duurzaam Gebouwd duidelijk: “Maar eens te meer na het beleven van de Klimaattop.” Als we Douwe vragen naar de uitdaging die hij aan de deelnemers van de Klimaattop en partners van Duurzaam Gebouwd wil voorleggen, dan reageert hij: “Kies vroegtijdig voor duurzaamheid en beschouw het niet als een sausje achteraf. Zoek gezamenlijk naar de oplossingen die excelleren. En maak dit vervolgens meetbaar, zodat we houvast krijgen. Als we inzicht krijgen in waar we staan en of onze realisaties succesvol zijn, dan weten we ook wat ons nog te doen staat.”

