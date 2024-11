'Opname in NMD bevestigt toewijding aan duurzaamheid'

Categorie 1 producten van ABB zijn nu opgenomen in de Nationale Milieu Database (NMD). De nadruk in deze eerste fase ligt op bekende installatiedozen van ABB zoals de centraaldoos CHP60, de hollewanddoos HW52-F en de inbouwdoos MD4050, maar ook andere productgroepen worden niet vergeten. "Dit belangrijke initiatief benadrukt onze voortdurende inzet voor duurzaamheid, transparantie en milieuvriendelijke producten."

In een wereld waarin duurzaamheid en milieubewustzijn steeds belangrijker worden, is het van groot belang om producten en diensten te evalueren op hun milieu-impact. De Nationale Milieu Database speelt hierin een belangrijke rol door milieuprestatiegegevens te registreren en deze informatie aan te bieden.

"Wij zijn er trots op dat onze producten nu deel uitmaken van de Nationale Milieu Database," aldus Kees Jan ’t Mannetje, Business Development van ABB. "Dit bevestigt onze toewijding aan duurzaamheid en biedt onze klanten de informatie die ze nodig hebben om verantwoorde keuzes te maken."

Belangrijke stap

De opname van categorie 1 producten (merkgebonden data, getoetst volgens NMD Toetsingsprotocol) in de NMD markeert een belangrijke stap in het streven van ABB naar een duurzamere toekomst. ABB blijft zich inzetten om de milieu-impact van zijn producten te minimaliseren en innovatieve oplossingen te bieden die bijdragen aan de duurzame ambities die ABB en zijn klanten hebben als het gaat om elektrotechnische installaties. Zowel in het uitbreiden van het productportfolio met circulaire producten als in het reduceren en verduurzamen van de verpakkingen.

Lagere milieu-impact

De opname in de NMD bevestigt ook dat bepaalde series ABB-producten bijdragen aan een lagere milieu-impact en duurzaamheid bevorderen dankzij het gebruik van gerecyclede materialen. Klanten hebben met de NMD de beschikking over transparante en nauwkeurige informatie over de milieu-impact van de ABB-producten.

In deze eerste fase voegt ABB 72 producten toe, verdeeld over 9 productkaarten. In fase 2 wordt dit nog eens uitgebreid met 139 producten, verdeeld over 74 productkaarten. In deze eerste twee fases ligt de nadruk op de inbouwdozen. Voor de andere productgroepen is er ook al een groot aantal Environmental Product Declarations (EPD’s) aanwezig.

Op de website van ABB ontdek je welke duurzame initiatieven ABB nog meer heeft.