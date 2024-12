Brandbrief: de vogels hebben ons nodig!

Een brandbrief van 15.000 ondertekenaars en 231 bedrijven en instellingen vraagt om actie. “De vogels hebben ons keihard nodig”, klinkt het in de brief. “We hebben wereldwijd te maken met een ongekende crisis en een afname van biodiversiteit, waarbij vooral Nederland ook nog eens het slechtste jongetje van de klas is, in heel Europa.”

Je leest de petitie, een initiatief van NL GreenLabel op deze pagina en ontdekt hier welke partijen de petitie onderschreven. Hier is ook een overtuiging te lezen over natuurinclusief bouwen als standaard: “De nieuwe regering heeft grote plannen om de woningnood te bestrijden. Tot 2030 worden er in Nederland een miljoen huizen gebouwd. Belangrijk, want iedere Nederlander heeft recht op een fatsoenlijke woning. Wij willen dat dit op een natuurinclusieve manier gebeurt.”

Lees hier de volledige brief.