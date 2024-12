<span>Meer biodiversiteit en goede waterbalans</span>

Met een boominvestering laat de bouwsector zien bij te dragen aan een gezonde en diverse natuur. De aanplant voor het jaar 2024 werd gestart: dat bos van 16.000 bomen komt aan de rand van het Limburgse Venray te staan. Jaarlijks wordt een nieuwe plek gekozen.

Deze stap volgt uit Heijmans’ missie als maker van de gezonde leefomgeving. “In 2030 realiseren wij met al ons werk een positieve impact voor de aarde. Dat is ons streven. We zetten uitsluitend duurzame oplossingen en werkmethoden in om actief bij te dragen aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en een goede waterbalans. Dat doen we circulair en met de hele keten waarin we werken. Zo ondersteunen we het herstel van de natuur en dragen we bij aan een leefbare toekomst voor iedereen”, stelt Harwil de Jonge, directeur en specialist natuurinclusief bouwen bij Heijmans. Harwil won tijdens de Klimaattop GO 2024 de publieksprijs van de ABN AMRO Duurzame 50.

“Door bomen te planten, leggen we samen met Staatsbosbeheer CO 2 vast en versterken we het ecosysteem bos. Bomen zijn namelijk leefgebieden en voedselbronnen voor talloze andere soorten planten, dieren en micro-organismen.”

Gezonde en diverse natuur

“Met deze boominvestering laten we zien dat de bouwsector kan bijdragen aan een gezonde en diverse natuur,” aldus De Jonge. Deze samenwerking is een volgende stap in Heijmans’ strategie om een positieve impact te maken op mens, natuur en klimaat.

De vier hectaren zijn berekend op basis van de houtskeletbouwwoningen van Heijmans, die uit de eigen fabriek in Heerenveen komen. Het meeste hout daarvoor komt uit Finland, waar het houtverbruik direct, lokaal wordt gecompenseerd via een speciaal boscompensatieprogramma.

Heijmans gebruikt ook Nederlands hout, zoals plaatmateriaal, in de woningen. Hiervoor wordt gerekend met een compensatie van twintig bomen per woning. Om vooruit te lopen op de toekomstige productie, compenseert Heijmans nu al voor 800 woningen, ondanks dat dit aantal nu nog niet wordt gehaald. Deze compensatie loopt door tot en met 2030. “Dat past binnen onze duurzaamheidsaanpak. Wij geven meer dan dat we nemen, dat is onze aanpak.”

Bredere samenwerking

Het nieuwe bos van Heijmans draagt bij aan de biodiversiteit en is onderdeel van de bredere ambitie van Staatsbosbeheer om vóór 2030 in totaal 2.500 hectare nieuw bos te realiseren. Deze bosaanplant is een onderdeel van een bredere samenwerking tussen Heijmans en Staatsbosbeheer.