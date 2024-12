State of the art fabriek voor grootschalige industriële projecten

Een volgende stap naar efficiënter en duurzamere productie. Dat wordt mogelijk door een overeenkomst tussen VBI en GOLDBECK Nederland, voor de bouw van de eerste fase van een nieuwe fabriek in Koudekerk aan den Rijn.

De overeenkomst werd ondertekend door Herre Elsenga, directeur van VBI, en Vincent Vierwind, Managing Director van GOLDBECK Nederland B.V. Deze samenwerking markeert een belangrijke stap in de uitbreiding van VBI's productiecapaciteit en bevestigt volgens VBI de expertise van GOLDBECK in het realiseren van grootschalige industriële projecten.

Nieuwste technologieën

VBI, met zeven productielocaties in Nederland, investeert in deze state of the art fabriek om in te spelen op de verwachte toename in woningbouw vanaf medio 2025. De nieuwe productiefaciliteit wordt voorzien van de nieuwste technologieën om efficiënter en duurzamer te produceren.

Modulair bouwen

GOLDBECK, sinds 2017 actief in Nederland, staat bekend om modulair bouwen en heeft meer dan 50 jaar ervaring in Europa. Het bedrijf biedt haar klanten alle diensten integraal aan, van ontwerp tot en met realisatie en heeft een sterke focus op duurzaamheid en efficiëntie. De bouw zal vanuit de nieuwe vestiging van GOLDBECK in Breda begeleid worden.

Voortouw nemen

Elsenga benadrukt: "Als marktleider is VBI vastbesloten het voortouw te blijven nemen in de duurzame transformatie van onze sector. Deze nieuwe fabriek zal niet alleen onze capaciteit veiligstellen maar ook onze voorsprong in duurzame vloersystemen verder vergroten." De locatie in Koudekerk aan den Rijn is strategisch gekozen voor leveringen in West-Nederland, een regio waar de komende jaren veel woningen en appartementen worden gebouwd. In januari start de bouw van het eerste deel van de nieuwe fabriek. Deze zal een productiecapaciteit van 1 miljoen vierkante meter kanaalplaatvloeren per jaar krijgen en al eind 2025 volledig operationeel zijn.