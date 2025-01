Het belang van kennisdeling bij transities

Kennisdeling en ervaring delen: het zijn essentiële elementen in de beweging naar een energieneutrale, circulaire en klimaatadaptieve omgeving. Er komt namelijk heel veel op ons af. Van scherpere wet- en regelgeving tot nieuwe bouwmethodieken en innovatie in installatietechniek. Reden te meer om met Jorg Hogerheijde en Karin de Ferrante van Kader bij te praten over versnelling in verduurzaming. Hoe pak je dat aan?

We trappen het gesprek af met Jorg Hogerheijde, die ondertussen al zes jaar bij Kader werkt. Eerst als adviseur en sinds 1 januari 2024 in rol van operationeel manager van het duurzaamheidsteam. “We voorzien zowel de publieke als de private sector van kennis en advies. Vanzelfsprekend zitten er verschillen tussen de sector. Zo zien we in de hoek van private partijen dat het belang van Environmental, Social en Governance (ESG) hoog op de agenda staat. Terwijl we in de publieke sector groeiende aandacht zien voor klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit, mobiliteit en biodiversiteit.”

Toegevoegde waarde

Tegelijkertijd ziet Jorg dat duurzaamheidsdoelstellingen relatief uniform zijn. “In het concreet maken van deze doelen schuilt vaak de uitdaging. Daar zien wij onze toegevoegde waarde. We ondersteunen onze klanten om het beleid concreet te maken en werkend te krijgen.” Actualiteiten als de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Energy Performance of Building Directive IV (EPBD IV) zorgen ervoor dat er meer vraag is naar nulmetingen en het concreet maken van duurzaamheid in organisaties. Jorg gaat verder: “Sinds het begin van 2024 worden steeds meer bedrijven verplicht om te rapporteren. Onder andere over hoe zij CO 2 -uitstoot verminderen. Het aantal bedrijven dat hiermee aan de slag moet gaan, groeit alsmaar. Dat komt ook doordat bijvoorbeeld mkb-bedrijven onder de omzet- en groottegrens van medewerkers, wél stakeholder kunnen zijn van een grotere organisatie. Door scope 3, de CO 2 -uitstoot in de gehele levenscyclus van alle producten die een bedrijf koopt, vervaardigt of verkoopt, geldt dit sneller voor een grotere groep bedrijven.” Over de rol van Kader hierbij geeft hij aan: “We voeren nulmetingen uit, maken doelstellingen concreet en komen met verbeterplannen en advisering voor de uitvoering.”

Brede(re) kijk

Kennisdeling vormt hierbij een belangrijke component, om impact te maken in organisaties en op het milieu. Niet alleen over ‘Waarom wil je verduurzamen?’, maar ook over ‘Hoe pak je het aan?’. Om die reden onderstreept Karin de Ferrante het werk van de Kader Academy, dat als doel heeft om professionals te scholen en op te leiden, om actuele transities in te vullen. Ze illustreert dat ze in haar dagelijkse werk niet alleen verantwoordelijk is voor externe contacten, maar ook aan productinnovatie werkt en klanten begeleidt in bijvoorbeeld complexe vraagstukken. Hoewel energietransitie een belangrijk onderwerp is, mede vanwege de wet- en regelgeving die als vliegwiel dient, geeft Karin aan dat de kijk van de Academy breder is: “Natuurlijk is er een serieuze vraag naar kennis over de energietransitie en energie-efficiëntie, onder andere aangewakkerd door het uitfaseren van slechte labels in 2030. De EPBD IV geeft daar een belangrijk duwtje in de rug. Voor de energieprestatieadviseur is er steeds meer kennis nodig om werkzaam te zijn en relevant te blijven in dit vakgebied.”

Als we met Karin van gedachten wisselen over de Kader Academy, wordt snel duidelijk dat er sprake is van een krachtige combinatie. Enerzijds is er expertise en begeleiding om de benodigde actuele kennis te geven, bijvoorbeeld over energie-efficiëntie en het opwaarderen van het energielabel. Anderzijds staan de docenten met hun voeten in de klei en kunnen ze, aan de hand van praktijkervaringen, laten zien hoe verduurzaming in de praktijk werkt. Karin geeft aan dat dit verder reikt dan alleen het onderwerp energie: “Het gezichtsveld breiden we uit om in te spelen op actualiteiten. Dat ligt ook aan behoeften. We leiden omgevingsdiensten de komende jaren op, niet alleen op de onderwerpen energie en duurzaamheid, maar ook op vlakken als transport en circulariteit.”

Grootste uitdaging

Die meer holistische blik op duurzaamheid herkent Jorg ook, oftewel het “breder trekken van duurzaamheid”. Tegelijkertijd geeft hij aan dat het onderwerp nog niet overal in beleid is ingezet, op de juiste manier wordt uitgevoerd óf dat er vertraging in de realisatie optreedt. “De grootste uitdaging is nog wel dat de meeste partijen oordelen dat duurzaamheid niet te veel geld en tijd moet kosten. Maar wij laten zien, bijvoorbeeld met onze CSRD-training, dat het loont om bezig te zijn met de toekomstbestendigheid van je organisatie.” Hierbij is een mindsetverandering te zien, van korte naar lange termijn: “Dat gaat om meer dan financiële waarde.”

Zoals maatschappelijke waarde, de impact die je kunt maken op het welzijn van je medewerkers en het beperken van klimaatverandering, om een positieve milieu-impact te realiseren. Jorg illustreert hierbij nog eens de kracht van Kader: “Vierhonderd medewerkers adviseren niet alleen, maar implementeren ook maatregelen bij klantorganisaties. Een onderscheidend vermogen is dat de opleidingsadviseurs ervoor zorgen dat deze klant het vervolgens ook kan.” Hier sluit Karin op aan: “De deskundigheid van onze professionals en het krachtige netwerk zorgen voor een treffende combinatie. Zoals we eerder aangaven is het inspelen op actualiteit een belangrijke focus. Zo organiseren we eind januari 2025 een groot congres ‘Toekomst van het Energielabel’. Dit event, dat onder andere laat zien wat de impact is van de invoering van de EPBD IV, is in het bijzonder interessant voor onder andere de energieprestatieadviseur.”

Lat hoog leggen

‘Onder andere’, want er zijn kansen om meer bloedgroepen bij deze kennisdeling te betrekken. Zo noemt Karin installateurs: “Daar zit veel technische kennis. Als we dat verbinden met onze expertise rondom onder andere beleid en uitvoering, dan kunnen we elkaar versterken.” En Jorg ziet mogelijkheden om overheden scherper te betrekken: “Daar zien we een behoefte om niet alleen kennis op te halen, maar ook om te delen en sneller te gaan. Dat is belangrijk, want overheden kunnen de lat hoog leggen als het gaat om duurzaamheid en bedrijven inspireren om nét dat stapje extra te zetten voor toekomstbestendige gebouwen. In aanbestedingen en inkooptrajecten kan duurzaamheid veel meer en beter geborgd worden. Daarin kunnen wij ondersteunen en het verschil maken.”

