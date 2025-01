Actualisatie duurzaamheid, veiligheid en Wkb in Standaardtaakbeschrijving

De vernieuwde Standaardtaakbeschrijving (STB) werd gelanceerd door BNA en Koninklijke NLingenieurs. De STB 2025 in bèta-versie is volledig geactualiseerd op het gebied van duurzaamheid en veiligheid en is nu compatibel met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Daarnaast heeft de STB 2025 de nodige ontwikkelingen ondergaan wat betreft digitale samenwerkingen. Vanaf vandaag is dit document te downloaden op de website van beide organisaties.

Standaardtaakbeschrijving

De Standaardtaakbeschrijving, of kortweg STB, wordt gebruikt voor het specificeren van opdrachten aan ontwerp- en adviesbureaus in projecten voor woning- en utiliteitsbouw. Daarnaast wordt de STB in een breed scala aan bouwprojecten toegepast waaronder in de infrastructuur, duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling, waterbouw en industrie. De STB is in de hele sector een breed geaccepteerd en veelgebruikt document, door zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het document is ontwikkeld in opdracht van NLingenieurs en BNA, waarbij de laatste update uit 2014 stamt.

Ontwikkeling

Het intensieve project van vernieuwing heeft plaatsgevonden van 2022 tot december 2024 en is begeleid door de kerngroep STB. In deze groep zaten, namens de achterban van zowel BNA als NLingenieurs, verschillende architecten, ingenieurs en adviseurs. Voor een brede vertegenwoordiging van de opdrachtgevende partijen is in maart 2024 een consultatie georganiseerd, waaruit waardevolle inzichten en kennis zijn meegenomen. NLingenieurs en BNA zijn voornemens deze bèta-versie, op basis van inzichten tijdens het gebruik ervan, door te ontwikkelen tot een finale versie. De vernieuwde STB (bèta-versie) is vanaf nu te gebruiken.