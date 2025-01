‘Kennisprobleem energiesector oplossen met AI’

Het eerste AI-platform voor de duurzame energiesector is een feit. Chapter AI ondersteunt fabrikante en installateurs bij de installatie en onderhoud van bijvoorbeeld warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. “Dit bespaart kostbare tijd, creëert extra capaciteit en versnelt zo de energietransitie.”

Met functies zoals fotoherkenning, video-instructies en meertalige ondersteuning helpt Chapter AI installateurs sneller en efficiënter te werken. “Hierdoor wordt minder tijd verspild aan klantenservice, handleidingen of overleg met collega’s.” Volgens Chapter is dat hard nodig, want de duurzame energiesector staat voor enorme uitdagingen: dalende productiviteit door de toenemende complexiteit van installatieprojecten, een groeiende vraag naar snelle en foutloze installaties en een tekort aan installateurs.

Chapter AI is het nieuwste bedrijf van André Haardt, serial entrepreneur en oprichter van Squla/Futurewhiz. In 2009 lanceerde hij dit platform en bouwde het uit tot een van Europa’s meest toonaangevende EdTech-platforms waarmee miljoenen schoolkinderen hun leerprestaties verbeterden. Nu richt hij zijn blik op de energietransitie, met als missie om de manier waarop kennis wordt gedeeld en toegepast in de energiesector te transformeren.

Volgens Haardt markeert Chapter AI een revolutie in de energiesector: “We lanceren niet zomaar een nieuw platform; we herdefiniëren hoe kennis wordt gedeeld en ingezet in deze industrie. Door cruciale uitdagingen aan te pakken, zoals de behoefte aan snellere installaties, betere service en het tekort aan installateurs door een gebrek aan kennis, stellen we fabrikanten en installateurs in staat om slimmer te werken en sneller te groeien en zo de energietransitie te versnellen.”

18 miljoen extra vakmensen

Haardt wordt bijgestaan door Peter Hofstede, Chief Product Officer van Chapter, die uitgebreide ervaring heeft in gamified learning en productontwikkeling. Daarnaast werkt hij samen met medeoprichter en CCO Rutger Laman Trip, een expert op het gebied van AI-gedreven HR-technologie. Laman Trip: “Hoewel sommige politieke stemmen pleiten voor het vertragen van verduurzamingsinspanningen is het grotere plaatje helder: wereldwijd zijn er 18 miljoen extra vakmensen nodig om de energietransitie te realiseren. Digitale training heeft zich bewezen als een essentieel onderdeel van deze puzzel. Met de steun van Rubio, CapitalT, en door de grote interesse van internationale fabrikanten, staan we klaar om verder op te schalen.”

Transitie draait om mensen

Ilonka Jankovich, partner bij Rubio, legt uit waarom ze in Chapter hebben geïnvesteerd: “De energietransitie gaat niet alleen over technologie en energie, maar vooral over de mensen die het verschil maken. Het tekort aan vakmensen en de complexe uitdagingen in de sector vragen om oplossingen die hen ondersteunen. Chapter biedt precies dat door installateurs en fabrikanten te voorzien van de kennis en begeleiding die ze nodig hebben om sneller, veiliger en efficiënter te werken. Zo versnelt Chapter niet alleen de energietransitie, maar draagt het ook bij aan een duurzame toekomst voor iedereen.” Eva de Mol, partner bij CapitalT, vult aan: “We zijn blij dat we Chapter kunnen ondersteunen in hun missie om de energiesector opnieuw vorm te geven met AI. Door installateurs realtime ondersteuning te bieden en hen sneller en zelfstandiger te laten werken, zet Chapter een nieuwe standaard in de industrie.”