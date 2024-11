Urgent rapport over knelpunten en kansen verduurzaming gebouwde omgeving

In aanloop naar de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2024 lanceert platform Duurzaam Gebouwd maandag 4 november het rapport Op weg naar CO 2 -neutraal. Het rapport benadrukt de urgentie van samenwerking tussen publieke en private partijen om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Het legt de belangrijkste knelpunten bloot, zoals netcongestie en materiaalgebonden CO 2 -uitstoot, en onderstreept dat intensieve samenwerking noodzakelijk is om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Belangrijkste bevindingen en oproepen:

Versnelde aanpak van netcongestie: De beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet frustreert duurzame bouw- en renovatieprojecten, wat leidt tot vertragingen in verduurzaming. Het rapport wijst op een noodzaak om netcapaciteit op te schalen en regie te nemen om knelpunten lokaal en regionaal op te lossen.

Paris Proof-doelen binnen bereik, maar uitdagend: Om de klimaatdoelen te halen, is het noodzakelijk dat gebouwen vanaf 2040 voldoen aan de Paris Proof-norm. Dit betekent tweederde minder energieverbruik ten opzichte van nu. Experts doen aanbevelingen in het rapport voor beleid dat duidelijke kaders schept voor zowel publieke als private partijen.

Stimulans voor circulaire bouwmethoden: In het rapport wordt benadrukt dat circulaire en biobased materialen, zoals hout en hennep, effectieve oplossingen bieden om CO 2 ‚-uitstoot te reduceren. Gemeenten zoals Utrecht en Amsterdam tonen hierin leiderschap, door circulaire bouwinitiatieven op te nemen in hun beleid. De politiek wordt opgeroepen om meer financieringsmogelijkheden en regelgeving te creëren die deze initiatieven bevorderen.

Het rapport is voor iedereen hier te downloaden.

Klimaattop Gebouwde Omgeving: Publiek-private samenwerking in actie